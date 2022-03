Erster JuLe Gottesdienst in Amtzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Du bist wertvoll, lautete das Motto zu unserem ersten Gottesdienst „JuLe – Gottesdienst für Junge Leute“. Wir wollen alle jungen Leute ansprechen, die Lust haben, einen Gottesdienst einmal anders zu erleben, mitmachen und sich auf besondere Momente einzulassen. Insbesondere sind junge Leute zwischen Erstkommunion und Firmung angesprochen. Natürlich dürfen auch alle anderen, die Interesse haben, gerne kommen!

Wer bin ich? Wie bin ich so geworden, wie ich bin? Wo komme ich her, wo liegen meine Wurzeln? Wie soll es mit mir weitergehen? Welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Auf diese und viele Fragen wurde bei unserem Gottesdienst auf unterschiedliche Art und Weise eingegangen. Das Ganze wurde von der Band Viva mit fetzigen Liedern begleitet. Zum Ende durften wir die Kinder verabschieden und ihnen allen den Satz mit auf den Weg geben „Ich bin wertvoll“.

Wir haben uns sehr über unseren ersten, gelungenen Gottesdienst gefreut. Falls Ihr neugierig geworden seid, auch gerne mal dabei sein würdet, seid ihr herzlich willkommen. Unser nächster Gottesdienst findet am Karfreitag, 15. April um 10 Uhr statt.