Erfolgreiche Lokalmatadore des MSC Amtzell

Großer Trialsport ist am vergangenen Wochenende den zahlreichen Zuschauern bei der neunten Trialveranstaltung des MSC Amtzell im Trialgelände Maierhof geboten worden. Herrliches Sommerwetter an beiden Veranstaltungstagen und eine perfekte Organisation belohnte die jeweils rund 90 Starter, darunter zwölf vom veranstaltenden MSC Amtzell, für ihr Kommen.

Bereits am späten Freitagnachmittag verwandelte sich die als Fahrerlager genutzte Wiese neben dem Trialgelände in eine kleine Stadt von Wohnmobilen, Wohnwagen und Zelten, Fahrer aus dem gesamten Bundesgebiet reisten an. Einige Teilnehmer aus anderen Bundesländern nutzten diese Veranstaltung als Vorbereitung für die Läufe zur Deutschen Trial-Meisterschaft am 16./17 Juli am gleichen Ort. Von den Teilnehmern gelobt wurden die von den bewährten MSC-Mitgliedern angelegten Sektionen, der Schwierigkeitsgrad passte in allen Klassen und die Veranstaltung verlief ohne größere Verletzungen.

Die Lokalmatadore vom heimischen MSC Amtzell zeigten ihr ganzes Können und belegten in fast allen Klassen Plätze auf dem Siegertreppchen. In der höchsten Klasse 2 (Experten) gewann Linus Heine vor seinem Teamkameraden Johannes Heidel an beiden Tagen. Florian Stefan stand ebenfalls an beiden Tagen in Klasse 4 als Sieger auf dem obersten Podest. Am Sonntag machten mit Lias Mandzukic als Zweitem und Rufus Hampapa als Drittem den Amtzeller Erfolg komplett. Lena Stefan musste am Samstag wegen Punktgleichheit in ein Stechen um den Tagessieg und gewann dieses und stand damit auf Platz eins, am Sonntag wurde sie knapp geschlagen und wurde Zweite. In der Automatikklasse bei den kleinsten stand Max Rühfel mit Platz zwei ebenfalls auf dem Podest. Alle weiteren gestarteten MSC-Fahrer erzielten respektable Ergebnisse.