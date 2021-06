Erfolgreiche Junioren-EM für Amtzeller Trialfahrer

In dieser Saison beteiligen sich drei junge Trialfahrer des MSC Amtzell an den Wettbewerben zur Trial-Europameisterschaft. Der erste Lauf wurde in Cortenova im italienischen Valassina-Tal ausgetragen. Jonathan Heidel wurde nach einer starken Leistung Fünfter.

Jonathan Heidel ist die zweite Saison international unterwegs. Zum ersten Mal startet der MSC-Fahrer in der Klasse EM Junior Cup für über 16-Jährige ohne Hubraumbegrenzung. Der Amtzeller begann die erste Runde mit jeweils fünf Strafpunkten in den ersten beiden Sektionen, auch in der letzten Sektion gab es noch mal fünf Strafpunkte. Die rutschigen Steine im Bachbett waren unberechenbar und kosteten ihn Strafpunkte. In der zweiten Runde kam Jonathan Heidel dann laut Miteilung besser in den Rhythmus und kam jeweils ohne Strafpunkt durch zwei schwierige Sektionen – er erzielte das beste Ergebnis aller Fahrer in der zweiten Runde. Jonathan Heidel kam dadurch in der Gesamtwertung auf Rang fünf – zu Rang drei fehlten dem Amtzeller nur fünf Punkte.

Seine Teamkollegen Linus Heine und Johannes Heidel nahmen zum ersten Mal bei dieser internationalen Meisterschaft teil. Insgesamt mussten die 15 Sektionen zweimal bewältigt werden, drei davon waren an steilen Hängen im Wald, acht in einem Bachbett mit rutschigen Steinen und knietiefem Wasser sowie vier künstlich angelegte Sektionen mit großen Steinen bei Start und Ziel.

Die Amtzeller Trialfahrer sind beide noch unter 16 Jahre alt und mussten sich bei ihrem Debüt am ersten Fahrtag an den ersten Sektionen zunächst an die Bedingungen gewöhnen. Dann lief es für die Allgäuer Motorsportler laut Mitteilung aber immer besser, sodass es letztlich laut MSC-Bericht „Topergebnisse“ wurden. Johannes Heidel gewann die Klasse Youth International vor zwei Fahrern aus Italien – für ihn wurde bei der Siegerehrung sogar die deutsche Nationalhymne gespielt. Linus Heine startete eine Klasse höher in der Youth Championship und belegte als bester deutscher Teilnehmer Platz zwölf. Diese Klasse wurde von Teilnehmern aus England, Italien und Spanien dominiert.

Alle drei Amtzeller Fahrer haben nach diesem internationalen Wettbewerb eine Standortbestimmung und wissen, wo sie im Vergleich zu anderen Fahrern stehen. Am Wochenende bestreitet Jonathan Heidel einen Lauf zur Trial-Weltmeisterschaft in Italien – dort allerdings nur mit einer 125-ccm-Maschine und nicht wie gewohnt mit einer Hubraumgröße von 300 ccm.