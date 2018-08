Erfolgreich „in der Nische der Nische“

Landrat Harald Sievers hat unlängst die Firma Webo Werkzeugbau Oberschwaben GmbH besucht, die in diesem Sommer ihr zehnjähriges Bestehen feierte sowie mit dem Innovationspreis Landkreis Ravensburg ausgezeichnet wurde. Dabei habe er sich von der technologischen Leistungsfähigkeit des Amtzeller Unternehmens beeindruckt gezeigt, teilt das Landratsamt mit.

Bei den regelmäßigen Firmenbesuchen des Landrats wird oft die zunehmend problematische Fachkräftesituation auf dem regionalen Arbeitsmarkt thematisiert. Nach Aussage des Geschäftsführers Axel Wittig spüre auch Webo den Fachkräftemangel, habe jedoch bislang keinen großen Grund zur Klage. Dafür werde unternehmensseitig aber auch einiges getan.

Einerseits arbeite die Firma laut Pressemitteilung daran, durch vielfältiges soziales und kulturelles Engagement sowie Auftritte in den sozialen Netzwerken ein positives Unternehmensimage zu etablieren. Anderseits biete das Unternehmen seinen Mitarbeitern ein ständig wachsendes Angebot von Zusatzleistungen, das neben einem leistungsorientierten Gehalt auch viele kleine aber wirksame betriebsinterne Gratifikationen, wie beispielsweise eine kostenlose Getränkeversorgung für alle Mitarbeiter, umfasst.

Insgedsamt beschäftigt das Unternehmen zurzeit 130 Mitarbeiter. Der Gesamtumsatz 2018 wird mit 17 Millionen Euro angegeben. Vor rund zehn Jahren, als die Finanzkrise die Welt in Atem hielt, nutzte Wittig die Gunst der Stunde und gründete mit fünf Mitarbeitern die Webo Werkzeugbau Oberschwaben GmbH als Tochter der Form Technology GmbH in Amtzell. In den Folgejahren gelang es dem Unternehmen, sich „in der Nische der Nische“ zu etablieren, heißt es in der Pressemitteilung.

Heute ist das Unternehmen als Technologieführer im Bereich der Werkzeug- und Prozesstechnologie für die umformtechnische Fertigung von Bauteilen aus dem Getriebebereich am globalen Markt vertreten. Verstellbare Blechumformwerkzeuge, die sich in der Produktion justieren lassen, verkürzen laut Unternehmensangaben etwa für Automobil- und Getriebehersteller wie Porsche, ZF, Daimler oder VW die Entwicklungsphase um mehrere Wochen und ermöglichen eine preiswertere Serienfertigung.

Die Auszeichnung mit dem Innovationspreis Landkreis Ravensburg erhielt Webo für ein neuartiges Werkzeugmodul. Bei dem sogenannten Feinschneid-Pad handelt es sich um einen Werkzeugeinsatz für Blechpressen, der es ermöglicht, hochpräzise Schnitte mit sauberem und glattem Schnittbild an metallischen Werkstoffen kostengünstig durchzuführen. Wittig blickt auch für 2019 optimistisch in die Zukunft. Der Erfolg der letzten Jahre sei weit größer als ursprünglich geplant und damit Ansporn, auch außerhalb Deutschlands und Europas für seine hochwertigen Werkzeuge „Made in Germany“ zu werben.