Endres spricht über deutsch-französische Beziehungen

Der ehemalige Kißlegger Bürgermeister und Buchautor Alfred Endres spricht am Mittwoch, 2. Februar, im Amtzeller Gasthof Zum Schloss zum Thema: „Frankreich – La Grande Nation, Faszination, Aussöhnung, Gebräuche und Animositäten – Die deutsch-französische Aussöhnung als Beginn eines demokratischen Europas“. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr. Der Vortrag von Alfred Endres schließt sich unmittelbar an den Besuch der Ausstellung „Dorf unterm Hakenkreuz“ und an Hans-Georg Kanngießers Fluchtbericht an und soll die Entwicklung zu einem demokratischen Europa aufzeigen. Veranstalter ist die Senioren-Union der CDU Wangen, Amtzell und Argenbühl. Auch Nichtmitglieder und Gäste sind eingeladen. Der Referent möchte mit seinen Zuhörern im Anschluss an seinen Vortrag ins Gespräch kommen. (pt)