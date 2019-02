Einfamilienhäuser sind in Amtzell sehr beliebt

Die geplanten Bauplanungen in Zahlen und Fakten:

Ausführlich stellte Bürgermeister Clemens Moll in der SPD-Veranstaltung zum Thema „Bauen in Amtzell“ die bauliche Entwicklung der Gemeinde, Hintergründe zu Landesentwicklungs- und Regionalplänen, Landschaftsschutzgebiet sowie Flächennutzungs- und Bebauungsplänen vor. Einher ging sein Vortrag auch mit der Einwohnerentwicklung. Im Dezember 2010 zählte Amtzell noch 3829 Bürger, am vergangenen Montag waren es 4240 Einwohner. Eine Prognose des Statistischen Landesamtes sagt 4844 Einwohner im Jahr 2025 voraus. Laut Moll basiert die Einwohnerentwicklung sowohl auf Zuzug als auch auf dem seit Jahren währenden Geburtenüberschuss. Die Aufnahme neuer Bauflächen, sagte er, sei „sehr schwierig“ und zudem mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden. Folgende geplante und konkrete Bauprojekte und ihre Entwicklungen gibt es derzeit in Amtzell:

Goppertshäusern-Nord

Satzungsbeschluss im September 2016, große Nachfrage nach Bauplätzen und mehr als 70 Bewerbungen, 21 Bauplätze stehen zur Verfügung und sind vergeben, Erschließungsarbeiten-Vergabe ist erfolgt. Fertigstellung war für Ende Mai 2017 geplant. Normenkontrollklage im Dezember 2016, Urteil im Oktober 2018: Bebauungsplan wird für unwirksam erklärt. Nichtzulassungsbeschwerde der Gemeinde beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig läuft. Alternativ gibt es einen Entwurf zur vorgezogenen verkleinerten Variante Goppertshäusern-West, mit nachgelagertem Verfahren im östlichen Teil.

Pfärricher Straße

Inklusives Wohnen in zentraler Lage, Wohnanlage für 18 Menschen mit Behinderung in Kooperation mit der Stiftung Liebenau, zusätzlich: sieben Einzelhäuser und zwei Mehrfamiliengebäude, 35 Bewerbungen auf die sieben Einfamilienhaus-Plätze, VGH-Urteil zu Gunsten der Gemeinde. Erschließung abgeschlossen, Verkäufe laufen, Spatenstich in Kürze.

Haberacker

Grunderwerb getätigt, Planungen laufen samt einer frühzeitigen Behördenbeteiligung, Verkehrssituation in der Bergstraße diskussionswürdig, 24 Bauplätze im Entwurf, rund 16000 Quadratmeter Baufläche. Es entstehen: Einzelhäuser und Doppelhäuser. Geschätzte Verfahrenszeit: etwa eineinhalb bis zwei Jahre

Kapellenberg III

Grundstückseigentümer: Kränzle-Stiftung, 13 Bauplätze, rund 9200 Quadratmeter Baufläche, auf der Einzel- und Doppelhäuser entstehen sollen, gegebenenfalls auch in Erbpacht. Zusätzlich im Entwurf: Wohnanlage mit rund 3600 Baufläche, in der eine „Pflege-Wohngemeinschaft“ entstehen soll (Planungen laufen). Verfahrensbeginn voraussichtlich im Frühjahr 2019.

Waldburger Straße

Schaffung von preisgünstigen Mietwohnungen, möglichst in Kooperation mit der Baugenossenschaft Wangen, gegebenenfalls auch mit anderem Bauträger. Rund 2400 Quadratmeter, auf denen zehn bis 20 Wohnungen entstehen sollen (Erbpacht). „Grundsätzliche Zustimmung“ der Grundstückseigentümerin Kirchengemeinde liegt laut Moll vor, Baugenossenschaft hat Interesse signalisiert, kann das Projekt aufgrund anderer Bauvorhaben aber nicht zügig umsetzen

Mischgebiet Geiselharz

Bebauungsplan liegt seit 2008/09 vor, muss aber noch, wie bei der Ausgleichsfläche, angepasst werden. Grunderwerb konnte zwischenzeitlich geregelt werde. Erschließung soll 2019 erfolgen. (swe)