Eine neue Liste schickt elf Kandidaten für Amtzell in die Gemeinderatswahl

In Amtzell hat sich eine neue Wählervereinigung gegründet. Die „Offene Bunte Liste Amtzell/Pfärrich“ (OBL) hatte laut einer Pressemitteilung ihre Nominierungsversammlung am Samstag. „Jünger, weiblicher, ökologischer und deutlich näher am Bürger“ wolle die neue Liste laut der Mitteilung in Erscheinung treten. Die nicht mitgliedschaftlich organisierte Gruppierung will demnach eine „in Amtzell vorherrschende grün-ökologische Angebotslücke“ schließen, wird Gemeinderätin Adelinde Wanner zitiert. Mit der OBL kommt nun zu den Amtzeller Listen der CDU, SPD, UL und BAP eine weitere dazu.

Neben der ökologischen Ausrichtung stünden soziale Sachthemen im Fokus der OBL. Dass es sich dabei nicht um Lippenbekenntnisse handele, lasse sich an verschiedenen Kandidaten für die Gemeinderatswahl ablesen, heißt es in der Pressemitteilung: darunter ein Parteimitglied von Bündnis 90/Grüne, ein Ökolandwirt, ein Holzfachhandwerker und ein künftiger Gaststättenbetreiber mit Öko-Getränken im Angebot. Aber auch bei den anderen Kandidaten gehöre der schonende Umgang mit der Umwelt zur persönlichen Identität. Adelinde Wanner habe sich laut Mitteilung froh darüber gezeigt, dass „in Zeiten allgemeiner Politikverdrossenheit“ relativ schnell eine neue Liste für Amtzell/Pfärrich zustande gekommen sei und dass der Frauenanteil mit fast 37 Prozent erfreulich hoch sei. Wanner sitzt aktuell parteilos für die SPD-Liste im Amtzeller Rat. Sie rückte im April 2017 für Pierre Barcons nach.

Das Altersspektrum der neuen Liste reicht laut Mitteilung von 21 bis 66 Jahren, mit einem Altersdurchschnitt von unter 40. Jeder Wähler könne sich bei der OBL wiederfinden, sagt Adelinde Wanner laut Mitteilung. Mit Marten Zwanenburg und Cosimo Bellusci seien auch zwei nichtdeutsche EU-Bürger auf der Liste. Der Mensch und seine Umwelt stünden bei der OBL im Mittelpunkt. „Wir denken an alle Generationen und haben bodenständige, junge und moderne Ideen für ein weiterhin starkes und lebenswertes Amtzell“, wird Wanner zitiert.

Pierre Barcons leitet die Wahl

Die Wahl der OBL-Gemeinderatskandidaten vollzog der ehemalige langjährige SPD-Gemeinderat Pierre Barcons, der seinerzeit landesweit als erster nichtdeutscher EU-Bürger in ein Kommunalparlament eingezogen sei. Zuvor hatten die Kandidaten laut Mitteilung in einer Vorstellungsrunde ihre jeweiligen Ideen für die künftige Gemeindepolitik skizziert. Das Spektrum der Liste reiche vom Landwirt über Pädagogen, Maschinenbauingenieur, Sozialmanagerin bis hin zum Briefzusteller. Alle eine sie das Bekenntnis zu mehr Teilhabe, die Förderung des Gemeinwohls und so grundsätzliche Positionen wie das Eintreten für bezahlbaren Wohnraum mit Betonung der Nachhaltigkeit, heißt es weiter. Des Weiteren seien Förderung der Vereine, Investitionen in Bildung und Schule und somit in die Zukunft der Kinder, Belange von Jung und Alt sowie die Schaffung guter Rahmenbedingungen für Handwerk und Gewerbe Schwerpunktthemen in den Vorstellungen gewesen.

Alle Kandidaten hätten laut Mitteilung weit mehr als die 50 Prozent der Mindeststimmenzahl erreicht hatten. Adelinde Wanner steht auf Platz eins der Liste. Darüber hinaus sei der Beschluss ergangen, dass für den Ortsteil Pfärrich noch Kandidaten bis zum Abgabetermin gegebenenfalls nachgemeldet werden können.