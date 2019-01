Eine erste Bilanz nach 200 Tagen

Genau seit sechs Monaten sind Maria Stemmer und Sara Schmucker im Amt. Beide haben zum aktuell laufenden Schuljahr eine neue Stelle angetreten: Sie sind die neuen Schulleiterinnen der Gemeinschaftsschulen in Argenbühl und Amtzell. Nach diesen gut 200 ersten Tage ziehen sie eine erste Bilanz. Über ihre persönlichen Erfahrungen als Rektorinnen und über den Stand und die Entwicklung der Gemeinschaftsschule als Schulform.

Sie fühlen sich gut angekommen auf ihren neuen Posten, berichten die Rektorin der Gemeinschaftsschule Argenbühl, Maria Stemmer, und ihre Kollegin Sara Schmucker, Rektorin des Ländlichen Schulzentrums Amtzell. „Ich fühle mich sehr willkommen geheißen. So langsam erkennen mich die Schüler auch und sagen mir Hallo auf dem Flur. Das ist toll“, erzählt Schmucker, die im August von der Gemeinschaftsschule Waldburg-Vogt nach Amtzell wechselte. Sie wolle nun natürlich aufholen und auch alle Schüler beim Namen begrüßen können. Doch das komme nach und nach, ist sie sich sicher. Die meisten Schüler an ihrer Schule kannte Maria Stemmer dagegen schon, da sie zuvor bereits als Konrektorin in Argenbühl tätig war. In manche Aufgabe müssen sie sich nun natürlich trotzdem noch einfinden: „Ich bin noch damit beschäftigt, die ein oder andere Struktur kennen zu lernen, etwa wie man Statistiken und Prognosen erstellt.“ Beiden helfe bei der Einarbeitung das jeweilige Kollegium mit Rat und Tat.

Auch die Gemeinschaftsschule als Schulform sehen die beiden Rektorinnen auf einem guten Weg. Die Schnitte des ersten Abschlussjahrgangs seien sehr gut gewesen, berichten beide Rektorinnen, vergleichbar mit denen der Realschulen in der Region. In Amtzell haben 2018 31 Schüler ihren Realschulabschluss abgelegt. Der Schnitt lag bei 2,4. In Argenbühl lag der Schnitt bei einer Klasse ebenfalls bei 2,4 und bei der zweiten bei 2,1. Insgesamt im Schulamtsbezirk Markdorf seien die Schnitte der Gemeinschaftsschulen im vergangenen Schuljahr sehr gut gewesen. Wie andere Gemeinschaftsschulen im Land dastehen, das könnten sie allerdings nicht bewerten, sagt Maria Stemmer: „Wir orientieren uns an den Schulen in unserem direkten Umfeld, schauen zum Beispiel, wie die Realschulen abschneiden.“

Positive Rückmeldung von Betrieben

Was sie aber mindestens genau so freue, wie ein gute Notendurchschnitt ihrer Schüler, sei die positive Rückmeldung, die sie immer öfter von Betrieben erhalte, erzählt Sara Schmucker: „Uns wird oft gesagt, die Praktikanten und Auszubildenden hätten Kompetenzen wie Weitsicht. Sie sehen einfach, was es zu tun gibt, wo sie anpacken müssen.“ Ähnlich positive Rückmeldungen habe auch sie schon erhalten, sagt Stemmer: „Manche Betriebe können aber unseren Lernentwicklungsbericht noch nicht richtig lesen, daher wollen viele Schüler ab der Klasse 8 doch Noten, um sich zu bewerben.“ Auch wenn in den Berichten noch viel mehr stecke über die Entwicklung der Schüler, als die reine Note aussagt, sind sich die Schulleiterinnen sicher.

Ein Grund für die positive Rückmeldung sei die Selbstständigkeit, die die Schüler der Gemeinschaftsschule von Anfang lernen würden, sagt Sara Schmucker. Auch das individuelle Lernen sei ein wichtiger Faktor, ergänzt Maria Stemmer: „Wir sind eine kleine Schule mit einer starken Zweizügigkeit. Da ist es an sich schon möglich, gut auf jeden einzelnen Schüler einzugehen, auch die Schulsozialarbeiter sind gleich greifbar.“ Das individuelle Lernen vermittele in der allgemeinen Wahrnehmung oft noch immer das Bild einer „wilden Spielwiese“, meint Schmucker. Aber die Gemeinschaftsschule sei natürlich am Ende eine leistungsorientierte Schulart mit Prüfungen.

Viele Eltern hätten die Sorge, dass ihr Kind auf der Gemeinschaftsschule aus Bequemlichkeit ein leichteres Niveau wählt, als es eigentlich schaffen könnte. Diese Befürchtung könnten sie zerschlagen, sagen die beiden Schulleiterinnen. „Wir haben gleich zu Beginn eine Vergleichsarbeit, bei der das Niveau des Kindes gesehen wird. Und wir Lehrer merken ja auch, was die Kinder schaffen können und animieren sie dazu,“ erklärt Schmucker. Außerdem würden sich die Schüler gegenseitig dazu motivieren, die passenden oder auch mal schwerere Niveaus auszuprobieren, ergänzt Stemmer: „Es gibt keinen Neid, wenn jemand besser ist. Das motiviert die Mitschüler eher dazu, es auch auszuprobieren. Das beobachten wir oft.“ Nun seien sie gespannt auf die neuen Grundschulempfehlungen und die Schulanmeldezahlen, die im März eintrudeln.