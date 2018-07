Eine Bewerbung für Bürgermeisteramt abgegeben

Auf die seit Freitag ausgeschriebene Stelle des Bürgermeisters in Amtzell ist bisher eine Bewerbung eingegangen: Amtsinhaber Clemens Moll hat seine Unterlagen gleich am erstmöglichen Tag eingereicht, bestätigt Hauptamtsleiter Christoph Liebmann auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Bisher seien keine weiteren Bewerbungen eingegangen. Die erste Amtszeit von Bürgermeister Clemens Moll endet nach acht Jahren am 9. Dezember. Die Bürgermeisterwahl ist am 23. September. Bis 28. August können Bewerbungen eingereicht werden.

