Einbruch in Firmengebäude

In ein Firmengebäude in der Schattbucher Straße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein bislang Unbekannter eingebrochen. Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster gelangte der Täter in das Gebäudeinnere, brach dort einen Safe auf und entwendete daraus Bargeld. In der Folge durchsuchte er die Räumlichkeiten, stahl zudem einen geringen Betrag aus der Kaffeekasse und machte sich an einem weiteren Tresor zu schaffen. Hier scheiterte er jedoch. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter der Telefonnummer 07529 / 97 15 60 um Hinweise zu Tat oder Täter.