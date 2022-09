Einbruch in Firma in Amtzell

In eine Firma im Industriegebiet Schattbuch ist am frühen Donnerstag ein Einbrecher eingestiegen. Das teilt die Polizei mit. Der Täter hebelte zwischen Mitternacht und 7 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und kletterte ins Innere. Er durchwühlte mehrere Büroräume und stahl einen zweistelligen Bargeldbetrag aus einer Kaffeekasse. Außerdem brach er einen Werkzeugwagen auf und nahm zwei Bohrersets mit. Der Polizeiposten Vogt ermittelt und bittet Personen, die während des Tatzeitraums Verdächtiges in dem Industriegebiet beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07529 / 97 15 60 zu melden.