Einbrecher scheitert an Werstattfenster

Ein Einbrecher hat in der Nacht von Montag auf Dienstag erfolglos versucht, in eine Werkstatt in der Wangener Straße in Amtzell einzubrechen.

Laut Pressemitteilung scheiterte der Unbekannte dabei, ein Fenster aufzuhebeln und dessen Scharniere zu manipulieren, um in das Innere der Werkstatt zu gelangen. Allerdings habe er durch seine Einbruchversuche einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Vogt unter der Telefonnummer 07529/971560 zu melden.