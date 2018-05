Ein Zuhause auf Zeit in Amtzell

Eine Nacht, eine Woche – oder gleich sechs Monate: so lange kann man sich im neuen Apartmenthaus „Wohnzeit“ in Amtzell einbuchen. Die Idee dahinter: Urlauber, aber vor allem Geschäftsleute, sollen im Allgäu ein Zuhause auf Zeit finden. Vom Standort an der Autobahn, zwischen Wangen und Ravensburg und in der Nähe von zwei Flughäfen, versprechen sich die Geschäftsführer Eveline Heudorfer und Gerhard Weidelener viele Urlauber und vor allem Geschäftsreisende und Firmenmitarbeiter.

Schon vor ein paar Jahren haben Eveline Heudorfer und Gerhard Weidelener vom Amtzeller Unternehmen Vario Bauidee ein großes Grundstück in Geiselharz aus privater Hand gekauft. Entstanden ist eine Reihenhaussiedlung. Von Anfang sei aber klar gewesen, dass das vorderste Grundstück an der Schattbucherstraße ein Gewerbebetrieb werden soll. Denn die Siedlung ist als Mischgebiet, nicht als reine Wohnsiedlung ausgewiesen. Vor einem Jahr hat sich Vario Bauidee als Bauträger und als Betreiber dann dazu entschieden, das Apartmenthaus zu realisieren, erklären Heudorfer und Weidelener.

Erste Anfragen von privat und Firmen aus der Region

„Wir sind breit aufgestellt. Wir hoffen auf den Übernachtungsgast für eine Nacht, das größte Augenmerk liegt allerdings auf Arbeitnehmer, die für längere Zeit eine Unterkunft suchen“, erklärt Eveline Heudorfer. Denkbar sei, dass Firmen Mitarbeiter unterbringen, die neu anfangen und zunächst ihre Familien nicht nachholen oder die Probezeit abwarten wollen, bevor sie eine dauerhafte Wohnung suchen. Oder dass Mitarbeiter nur auf Zeit in der Region eingesetzt sind und dafür eine Bleibe brauchen. Darum könne man eine Nacht, aber auch bis zu sechs Monate am Stück bleiben, erklärt Heudorfer.

Die ersten Firmen in der näheren Umgebung hätten schon positiv auf das Angebot reagiert. Aber auch Amtzeller Familien etwa hätten nachgefragt, etwa für Familienmitglieder die im Sommer Urlaub in Amtzell machen wollen. „Wir gehen aber davon aus, dass vor allem die längerfristige Belegung bei uns wichtig sein wird“, sagt die Geschäftsführerin.

Eine Konkurrenz zu den ortsansässigen Hotels soll das Apartmenthaus nicht werden, sagen die Geschäftsführer. Und ein Hotel ist es auch nicht: Ein Check-In-Automat ersetzt rund um die Uhr eine Rezeption, gebucht werden kann nur über das Internet und in der voll eingerichteten Küche muss selbst gekocht werden. Die Idee für dieses Wohnkonzept entstand, weil Wohnen auf Zeit immer mehr im Trend liegt, sagt Gerhard Weidelener: „Die Grundlage war eine Baufachzeitschrift, in der über diese relativ neue Wohnart berichtet wurde. Dann habe ich mir verschiedene Häuser näher angeschaut.“ Bei Gesprächen mit Geschäftspartner und Betreibern von anderen Apartmenthäusern habe er dann erfahren, dass sie Jahr für Jahr stärker nachgefragt werden und eine Belegungsquoten von 70 bis 80 Prozent hätten. An diesem Trend habe er sich dann mit seiner Geschäftspartnerin beteiligen wollen.

Elf Apartments ab sofort zur Verfügung. Bei einem Tag der offenen Tür können sich Interessierte am heutigen Samstag, 26. Mai, ab 11 Uhr die Räume anschauen.