Ein junger Bundesligaspieler läuft in Amtzell auf

Simon Asta ist der jüngste Bundesliga-Debütant in der Geschichte des FC Augsburg. Der Rechtsverteidiger feierte am 12. Mai gegen den SC Freiburg seinen ersten Einsatz. Am Pfingstwochenende stand er für die B-Jugend des FCA beim Turnier in Amtzell auf dem Platz.

„Simon Asta hat in den letzten Jahren in unserem Nachwuchs eine tolle Entwicklung genommen. Seit einigen Monaten trainiert er regelmäßig mit der Lizenzmannschaft. Dabei zeigt er, dass er das Potenzial hat, den Sprung in die Bundesliga zu schaffen“, sagte FCA-Geschäftsführer Sport Stefan Reuter dem Fachmagazin „Kicker“. Asta war bei seiner Einwechslung im Breisgau in der 80. Minute genau 17 Jahre und 107 Tage jung. Nur fünf Spieler waren bei ihrem Debüt in Deutschlands Eliteklasse jünger.

Dem SV Amtzell bescherte diese Einwechslung gleichzeitig einen Bundesliga-Spieler beim Pfingstturnier. „Ich fühle mich sehr wohl hier. Es ist ein schönes Turnier“, sagte Asta. Auch wenn sein Verein „nur“ einen sechsten Platz schaffte.

Asta ist Augsburger durch und durch und seit 2012 in den Reihen des FCA. Amtzell wird sein letztes Junioren-Turnier bleiben. Mit Mainz und Bayern München warten allerdings noch zwei Bundesliga-Juniorenspiele. Das Gefühl, nun auch zur allerersten Garde zu zählen, bezeichnet Asta als „auf jeden Fall toll“. Mitte Mai unterzeichnete er nun einen Profivertrag, der vorerst bis zum 30. Juni 2020 läuft. Noch aber müsse er schauen, wie die kommende Saison tatsächlich aussieht, sagte Asta in Amtzell: „Wenn ich nicht im Bundesligateam bin, werde ich in der zweiten Mannschaft oder bei den U19ern spielen.“

Ziel für ihn sei es aber natürlich, „so viele Bundesliga-Spiele wie möglich zu bestreiten und vielleicht auch international zu spielen“. Immerhin drei Länderspiele hat der 17-Jährige bereits im Nationaltrikot absolviert. Man wird sehen, wann und wo ein vierter Einsatz folgen wird.