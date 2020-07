Ein Iraner und ein Syrer gerieten Sonntagnacht in einen Streit, der so ausartete, dass die Polizei mit mehreren Streifenwagen anrücken musste.

Zu einer größeren Schlägerei ist es am frühen Sonntagmorgen in einem Asylbewerberwohnheim in Amtzell gekommen. Deshalb musste die Polizei nach eigenen Angaben mit mehreren Streifenwagenbesatzungen umliegender Reviere anrücken.

Nach jetzigen Erkenntnisstand kam es gegen 1.20 Uhr zunächst zwischen einem 26-jährigen Iraner und einem 34-jährigen Syrer zu verbalen Streitigkeiten, die im weiteren Verlauf in eine Handgreiflichkeit zwischen rund 10 Personen ausartete. Die einschreitenden Polizeibeamten trennten zunächst die Beteiligten voneinander und beendeten die Schlägerei.

Es wurde festgestellt, so heißt es im Polizeibericht weiter, dass der Iraner dem Syrer mit einem Stein auf den Kopf geschlagen hatte, wodurch dieser sich eine stark blutende Kopfplatzwunde zuzog. Der Syrer rastete demach in der Folge aus und war nicht mehr zu beruhigen. Er musste mit Polizeibegleitung und einem Rettungswagen in eine Klinik zur ambulanten Behandlung gebracht und anschließend in ein Zentrum für Psychiatrie eingeliefert werden.

Der Polizeiposten Vogt ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Iraner und andere.