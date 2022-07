Ein Dinner ganz in Weiß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 16. Juli hat der Elternbeirat des Kindergarten St. Johannes in Amtzell ein Dinner in Weiß veranstaltet.

Viele Gäste sind der Einladung gefolgt und haben sich, von Kopf bis Fuß in weiß gekleidet, auf den Weg in den Garten des Haus der Gemeinde gemacht. Dort wurde dann an einer langen Tafel gemeinsam gegessen. Entweder haben sich die Gäste selbst ihr Menü mitgebracht oder haben ihr Essen im Restaurant Schloss abgeholt. Musikalisch wurde der Abend von der Kindergartenintegrationskraft Frau Bussovikov am Akkordeon umrahmt.

Die Spenden, die am Abend gesammelt wurden, kommen der Rennbahn am neuen Kindergarten zu Gute.

Wir bedanken uns herzlich beim Elternbeirat, unter der Leitung von Herr Dodek, und dem Team des Kindergartens, unter der Leitung von Frau Köhler, für die vielfältigen Ideen und das große Engagement rund um den Kindergarten St. Johannes.