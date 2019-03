Drei Unfälle innerhalb kurzer Zeit: Voll gesperrte B32 wieder frei

Auf der B32 zwischen Amtzell und Rotheidlen hat es am Dienstagmorgen gleich drei schwere Unfälle gegeben. Die Strecke war über mehrere Stunden voll gesperrt. Um zehn Uhr ist die Straße wieder freigegeben worden, so die Polizei auf Anfrage von schwäbische.de. Teilweise war der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet worden und es bildeten sich lange Staus. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Zunächst hat es um kurz nach sieben einen Auffahrunfall mit vier Autos gegeben. Demnach wollte der Fahrer oder die Fahrerin eines Autos bei Landstraß nach links abbiegen und kam dafür zum Stehen. Während zwei dahinter fahrende Autos noch rechtzeitig halten konnten, raste ein vierter Wagen auf die Gruppe der stehenden Autos und beschädigte diese.

Der Verkehr staut sich in Richtung Rotheidlen (Foto: Jan Peter Steppat)

Wegen des Rückstaus aus dem ersten Unfall kam es um 7.45 Uhr zu einem zweiten Unfall auf der B32, diesmal auf Höhe Kammersteig. Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin hat wegen des Staus stark gebremst und ist auf der Gegenfahrbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkentnissen der Polizei wurde dabei niemand verletzt.

Der dritte Unfall am Dienstagmorgen hat sich bei Amtzell gegen acht Uhr ereignet. Zwei Schwerverletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein Auto wollte demnach Mitten auf der B32 wenden. Gerade als das Fahrzeug quer stand, kam ein Auto aus entgegengesetzter Richtung und rammte den Wagen in die Seite. Aus welcher Richtung das Auto kam, konnte die Polizei noch nicht sagen.

