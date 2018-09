Drei MSC-Fahrer sind bei Jugendmeisterschaft dabei

Jonathan Heidel, Linus Heine und Johannes Heidel vom MSC Amtzell sind vom ADAC Württemberg für die deutsche Jugend-Trialmeisterschaft nominiert worden. Am Wochenende trägt der MSC Schatthausen in Nordbaden die Läufe eins und zwei aus. Eine Woche später ist der MSC Osnabrück Ausrichter der Läufe drei und vier.

Jonathan Heidel startet in dieser Saison in der höchsten Klasse 2 bei den Experten und liegt vor dem letzten Lauf auf dem zweiten Platz – die Vizemeisterschaft ist ihm kaum noch zu nehmen. Heidel war in dieser Saison bei der Europameisterschaft am Start und hat dabei gute Platzierungen erzielt und gleichzeitig internationale Erfahrungen gesammelt.

Linus Heine war als Aufsteiger in der Klasse 4 Fortgeschrittene am Start, fuhr in dieser Saison Siege und Podestplätze ein und wird die Saison unter den besten vier beenden. Johannes Heidel stand fast immer auf dem Podest und liegt mit großem Vorsprung auf Titelkurs in der Klasse 5. Der letzte Lauf zur baden-württembergischen Jugend-Trialmeisterschaft ist am 21. Oktober.