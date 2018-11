Drei Landestitel für MSC-Fahrer

Die Trialfahrer des MSC Amtzell haben die Saison mit drei Titeln und Platz zwei bei der baden-württembergischen Landesmeisterschaft beendet.

Ende Oktober endete die Saison 2018 für die Trialfahrer vom MSC Amtzell mit dem letzten Lauf von insgesamt 15 zur Landesmeisterschaft in Baden-Baden. Achtzehn Amtzeller Jugendliche beteiligten sich in sechs verschiedenen Leistungsklassen an der Meisterschaft und sicherten sich in dreien den Titel und wurden einmal Vizemeister.

Rufus Hampapa (Automatik) fuhr in Baden-Baden mit einem vierten Platz sein schlechtestes Resultat in dieser Saison ein. Mit zehn Siegen, drei zweiten Plätzen und einem dritten Platz wurde er mit großem Vorsprung Landesmeister. Hannes Stohr (Klasse 6) gewann in Baden-Baden wie bei zehn Läufen davor, wurde dreimal Zweiter und einmal Dritter, er gewann dadurch hochverdient und überlegen die Meisterschaft. Johannes Heidel (Klasse 5) der jüngere der Gebrüder Heidel stand siebenmal ganz oben auf dem Siegertreppchen, wurde dreimal Zweiter und zweimal Dritter. Johannes hatte am Ende einen Vorsprung von 42 Punkten auf den Zweitplatzierten. Alle drei Meister müssen in der neuen Saison eine Klasse höher starten, so sieht es das Reglement vor.

Linus Heine (Klasse 4) hatte in dieser Saison als Aufsteiger mit härteren Gegnern und schwierigeren Sektionen zu kämpfen. Er meisterte dies hervorragend, gewann zwei Läufe und wurde einmal Dritter und belegte am Ende einen guten fünften Gesamtrang. Simon Müller (erste Saison bei den Spezialisten) war von 15 Läufen nur achtmal am Start, wurde zweimal Zweiter und schaffte den achten Platz in der Meisterschaft. Jonathan Heidel wurde gleich in seiner ersten Saison bei den Experten Vizemeister. Er errang insgesamt zwei Siege, sechs zweite und drei dritte Plätze, die ihm den zweiten Platz in der Endabrechnung einbrachten.

Wintertraining findet in Halle mit Hindernissen statt

Jonathan Heidel und Linus Heine beteiligten sich zum ersten Mal bei Läufen zur deutschen Trialmeisterschaft in Neuburg/Donau und in Sulz am Eck. Heidel konnte einen ausgezeichneten dritten Platz belegen, Heine fuhr mit einem fünften und einem sechsten Platz ebenfalls gute Ergebnisse ein.

Damit auch in der Saison 2019 die Erfolge nicht abreißen, werden die MSC-Fahrer den Winter über in einer extra mit Hindernissen eingerichteten Halle trainieren.