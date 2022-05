Drei junge Störche im Amtzeller Horst

Allmählich ist es klar: Die Störche auf dem Alten Schloss in Amtzell haben drei Junge, die in diesem Jahr die Eisheiligen, besser „Schweißheiligen“ bestens überstanden haben. Das wird auch von Ute Reinhard, der Storchenbeauftragten des Regirungspräsidiums Tübingen, bestätigt, die in der vergangenen Woche wegen den Störchen Amtzell besucht hat. Gut drei Wochen nach dem Schlüpfen Ende April sind die jungen Störche schon ordentlich gewachsen und machen auch schon Muskeltraining – in unmittelbarer Nachbarschaft zum Maibaum. Die Aussichten auf den Flug von Jungstörchen nach Süden Richtung Afrika im August sind also bestens. Foto: Roland Birk