Doppelkonzert: „Musik schafft Freundschaft“

Unter dem Motto „Musik schafft Freundschaft“ gab die Musikkapelle Pfärrich am Sonntagnachmittag in der Mehrzweckhalle in Amtzell ein Doppelkonzert. Mit dabei war der Musikverein Enzklösterle aus dem Nordschwarzwald, der den Freunden aus dem Allgäu einen Gegenbesuch abstattete. Nach den Worten von Christian Türkis, vom Pfärricher Vorstandsteam, schwebten sie alle „mit uns auf ähnlicher Wellenlänge“.

Im ersten Konzertteil präsentierten sich die Gäste „ganz der traditionellen Blasmusik verhaftet“. Nicht ohne zuvor noch die 26 Musiker zwischen 16 und 80 Jahren vorgestellt zu haben und auch die Tatsache, dass man zusammen 45 Kinder sein eigen nennt. Die musikalische Visitenkarte gab die von Peter Vámosi geleitete Kapelle mit dem schwungvollen „Mussinan Marsch“ ab. Passend zur Jahreszeit erklang danach ein von John Philip Sousa komponiertes Stück, das den „Easter Monday on the White House Lawn“ beschreibt.

Sehr schöne melodische Elemente und auch einige Überraschungen enthielt die „Velikonocni-Polka“ von Antonin Orsag, die ebenfalls in Verbindung mit Ostern steht. Immer wieder unterbrochen von Witzen mit dem Thema „Baden“ wurde dokumentiert, dass „Blasmusik Freude macht“ und „Deutschland einfach schön ist“.

Modernere Klänge erfüllten den Saal, als das „Simon an Garfunkel-Potpourri“ Ohrwürmer des 1957 gegründeten Folk-Rock-Duos in Erinnerung rief.

Die Musikkapelle Pfärrich mit ihrem Dirigenten Elmar Eggerl entführte nach der Pause auf die Insel Mallorca, deren bewegte Geschichte von Jacob de Haan mit „Sa Música“ in Noten umgesetzt wurde. Erzählt wird hier von den Griechen, die einst einen Tempel auf der Insel errichteten, von den Römern, die die Insel besetzten und von den traditionellen Prozessionen, die heute noch in Ehren gehalten werden. Eine spanische Fiesta und ein lyrischer Teil rundeten das Werk mit spanischem Flair ab.

Vom Süden ging es Richtung Norden und damit zu Alfred Bösendorfer und seinen „Norway Impressions“. Die Musikanten verstanden es vortrefflich, markante Regionen und kulturelle Besonderheiten des skandinavischen Landes in sieben ineinander übergehenden Teilen „vor Augen“ zu führen.

Um Landschaft und Natur drehen sich auch die vier Sätze der Suite „Fiskinatura“. Thiemo Kraas hat in diesem selbst geschaffenen Wort den ursprünglichen Dorfnamen von Fischen im Allgäu und „Natura“ miteinander verschmolzen. Vor allem der erste Satz „Intrada Jubilate“ des Auftragswerks der Musikkapelle Fischen anlässlich des 1150-jährigen Dorfjubiläums griff ans Herz. Steht die festliche Eröffnungsmusik doch unter den drei zentralen Leitideen von Vertrauen, Verständnis und Verbundenheit als „Symbole menschlicher Natur“.

Bevor der „1809Marsch“ von der Liebe des Komponisten Martin Brugger (hier arrangiert von Ernst Hutter) zur Tiroler Blasmusik kündete und den Freiheitskämpfer Andreas Hofer ehrte, durfte – wenigstens in Gedanken – mitgesungen werden.

Die von Thiemo Kraas arrangierte „80er KULT(tour)“ brachte die Ära der „Neuen Deutschen Welle“ zurück. Toll, wie die musikalischen Unterschiede als auch die Gemeinsamkeiten von „Skandal im Sperrbezirk“, „Ohne dich“ oder auch „1000 und 1 Nacht“ verarbeitet werden – und am Sonntag von den Pfärrichern umgesetzt wurden. Zunächst einzeln vorgestellt, gelang schließlich mit „Sternenhimmel“ und Falcos „Rock Me Amadeus“ eine geschickte Kombination.

Zwischen diesen beiden Konzertblöcken hatten die Pfärricher und die Gäste einen „Gesamtchor“ gebildet. Und was bot sich da besser an als „Wir Musikanten“ von Kurt Gäble? Heißt es doch in einer Liedzeile von Paul Nagler zutreffend: „Wir Musikanten, vereint durch Spiel und Gesang, sind befreundet ein Leben lang.“