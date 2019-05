Diebe stehlen Bänke und Tisch in Amtzell: Polizei sucht Zeugen

Die Küche ist sein Metier, das Schälen von Spargel seine Spezialität: Karl-Heinz Huljina aus Blaubeuren ist Spargel-Schälweltmeister geworden. Diesen Titel errang der 49-jährige Inhaber des Hotels Löwen am Wochenende in Zerbst in Sachsen-Anhalt.

Wie es für den gebürtigen Riedlinger dazu kam? „Spargel habe ich schon in der Lehrzeit am Bodensee geschält“, erzählt der gelernte Koch. Er lernte in der Weinstube Gierer. Danach zog es ihn unter anderem als Küchenchef in den Wildpark in Allensbach, in die Traube Markdorf oder auch zum ...