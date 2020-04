Von Deutsche Presse-Agentur

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will an diesem Mittwoch mit den Ministerpräsidenten über mögliche Lockerungen der harten Beschränkungen für Menschen und Wirtschaft in Deutschland beraten. Eine wichtige Grundlage der Beratungen dürften die am Montag vorgelegten Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina aus Halle sein.

Die Leopoldina-Stellungnahme sei für sie "eine sehr wichtige Studie", wenn es um die Frage gehe, "wie können wir weiter vorgehen, wenn die Experten uns sagen, dass wir auf festem Grund stehen, ...