Die Fußballer siegen beim „Spiel ohne Grenzen“

„Spiel ohne Grenzen“ hieß es am Samstag im Eggenbach-Stadion. Die AH-Fußballer hatten das Unterhaltungsspiel im Jahr des 70. Geburtstages vom SV Amtzell noch einmal aufleben lassen. Die Bewirtung lag in den Händen von „Füreinander-Miteinander“ und dem dazugehörigen „Café Herzraum“ wie bei der „Bürgermobilität“.

Es war ein Riesenspaß, eine Mordsgaudi – dieses Revival des beliebten Unterhaltungsspiels. Bereits Anfang des neuen Jahrtausends hatten die AH-Fußballer das „Spiel ohne Grenzen“ dreimal veranstaltet. Dann war es aus nicht mehr ersichtlichen Gründen wieder eingeschlafen. Als die Vereinsführung des SV mit der Idee einer Neuauflage an sie herantrat, da war das Organisationsteam von einst schnell wieder dazu bereit.

„Wir haben alle Vereine, die bereits vor 15 Jahren dabei waren, wieder eingeladen“, erzählte Bernd Aumann vor dem Startbeginn am Samstag. Und er freute sich, dass die meisten spontan zusagten. Eben weil der „Heidenspaß von einst“ noch gut in Erinnerung geblieben war. Allerdings gab es jetzt eine Änderung. „Anders als damals, als die Einnahmen in die Kasse vom SV Amtzell flossen, haben wir jetzt kein Startgeld erhoben. Und der Erlös aus der Bewirtung ist für soziale Zwecke gedacht“, erklärte Aumann.

Neun Teams machten mit

Neun Teams hatten sich zusammengefunden und stellten sich sieben Spaßwettkämpfen, die alle auf dem Rasen des Eggenbach-Stadions ausgetragen wurden. Dass trotz „grenzenlosem Sport, Spiel und Spaß“ alles gerecht zuging, dafür sorgte Oberschiedsrichter Robert Zettler mit seiner Mannschaft. Spannung kam schon deshalb auf, weil Moderator Bernd Aumann den Ablauf des Geschehens mit dem Mikrofon in der Hand verfolgte und ebenso über die Ergebnisse informierte.

Es ging turbulent los. Jeweils sechs Mitglieder der Teams mussten ebenso schnell wie geschickt sein. Bewaffnet mit Mantel, Mütze, Schal, Handschuhen und Taucherbrille ging es per Bobby-Car auf den ausgesteckten Parcours. Die Größeren und Kräftigeren hatten es vergleichsweise schwerer, mühten sich aber dennoch redlich, eine gute Figur zu machen.

Die zweite Übung erforderte Koordinationstalent: Je fünf Personen bestiegen gleichzeitig zwei überdimensionale Skibretter und mussten so schnell wie möglich von A nach B und wieder zurück „schlittern“. Gut, wer dabei einen Coach hatte, der wie beim Rudern die „Schlagzahlen“ vorgab: „Links, rechts, links, rechts“.

So ging es lustig weiter. Dem „Poker-Spiel“, bei dem 45 Sekunden lang so viele Bälle wie möglich in einen Eimer geworfen werden musste – und dies in einer oder in freiwillig wiederholten Runden –, folgte der „Wasserschwamm-Transport“. Eine willkommene Gelegenheit, um sich ganz nebenbei eine Erfrischung zu verschaffen.

Zur Pause lag die Crew der Feuerwehr vor der des Rathauses. Den vorläufigen dritten Platz belegten die Kicker. Diese hatten allerdings noch nicht, wie die vor ihnen liegenden Mannschaften, den Joker eingesetzt, der eine Verdoppelung der erreichten Punktezahl für das ausgewählte Spiel garantierte.

Dreieinhalb Stunden waren vergangen, als auch der „Multi-Ballzielwurf“, die „Glocken von Rom“ und die „Wasserrutsche“ den Sportgeist, die Geschicklichkeit und die Ausdauer der Mitwirkenden nicht hatten vermissen lassen. Apropos Wasserrutsche. Hier musste selbst Kommentator Aumann dran glauben. Wegen vermeintlicher Benachteiligung schickte ihn die Rathausmannschaft kurzerhand auf die nasse Bahn.

Am Ende standen die Fußballer auf dem Siegertreppchen. Der zweite Platz ging an die Ramsaweibla. Platz drei teilten sich die Gemeinde und die Feuerwehr. Dahinter kamen die Badmintonspieler, die Amtzeller und die Pfärricher Musiker. Den Preis für das originellste Outfit teilten sich die Matrosen der Musikkapelle Amtzell mit den „Federbällen“.