Fünf Fragen an die Amtzeller Bürgermeisterkandidaten

Am 17. Juli wählt Amtzell einen neuen Bürgermeister. Die Schwäbische Zeitung und Schwäbische.de fühlen den Kandidaten auf unterschiedliche Weise auf den Zahn.

Zum einen findet am Dienstag, 12. Juli, 19 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Amtzell eine Podiumsdiskussion mit allen Kandidaten statt. Die Diskussion wird auch per Livestream auf Schwäbische.de übertragen.

Bereits im Voraus beziehen die Kandidaten Stellung zu ihren Zielen, Schwerpunkten und Profilen. Die Redaktion hat die fünf Kandidaten um Antworten zu fünf Themenkomplexen gebeten. Wer sich von Ihnen noch nicht entschieden hat, wen er wählen soll – hier gibt es den direkten Vergleich der politischen Standpunkte:

Steckbrief

Motivation

Was hat Sie motiviert, zu kandidieren und was spricht aus Ihrer Sicht für Sie?

Verbesserungen

Was läuft Ihrer Meinung nach in Amtzell gut und was sollte verbessert werden?

Entwicklung

Wie und wo soll sich Amtzell weiterentwickeln: baulich, wirtschaftlich und gesellschaftlich-sozial?

Erste Amtshandlung

Angenommen, Sie werden gewählt: Was wird Ihre erste Aufgabe/Amtshandlung sein?

Lieblingsplatz

Nennen Sie uns Ihren Lieblingsplatz in Amtzell – und begründen Sie dies.