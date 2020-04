Der 29. April in Amtzell

Im Gemeindearchiv Amtzell liegen Protokolle über die nachträgliche Vernehmung der in der Woche vor dem Einmarsch der französischen Armee in Amtzell für Partei, Volkssturm und Gemeinde Verantwortlichen. Daneben hat Pfarrer Alfons Stübe recht genau den Verlauf des Einmarsches in seiner Pfarrchronik geschildert. Zudem hat der Arbeitskreis für die Geschichte der Gemeinde Amtzell um das Jahr 1985 alle damals noch lebenden Geiselharzer Zeitzeugen befragt und das Ergebnis protokolliert. Bürgermeister a. D. Walther Schmid hat all dies zusammengefasst:

Die Geiselharzer Panzersperre

Ab etwa Oktober 1944 wurde vom Oberkommando der deutschen Wehrmacht der Befehl zur Aufstellung des Volkssturms in der Heimat ausgegeben. Jugendliche, ältere Männer und Kriegsversehrte sollten als letztes Aufgebot ihre Heimat vor Ort verteidigen. Im Januar 1945 kam der Befehl zum Bau von Panzersperren durch den Volkssturm.

Mitte April 1945 befuhren von Kreis, Partei, Wehrmacht und Volkssturm beauftragte Personen das Amtzeller Gemeindegebiet, um festzulegen, wo in der Gemeinde eine Panzersperre zu bauen ist. Vertreter von Kreisleitung und Wehrmacht sprachen sich für die enge Straßenkurve vor der Käserei Schmid in Geiselharz aus. So mussten die Männer des Amtzeller Volkssturms die Panzersperre dort errichten.

Am 26. April kam von der Wehrmacht ein Leutnant mit etwa zwölf jungen Soldaten, um die Panzersperre Geiselharz zu besetzen. Befürchtungen für Geiselharz setzten am 27. und 28. April ein reges Hin und Her von Telefonaten und persönlichen Gesprächen zwischen den in Amtzell Verantwortlichen, Kreisleitung und Wehrmacht ein - mit dem Ziel, die Panzersperre nicht zu besetzen. Vergebens, die Wehrmacht verlangte den Verbleib der Sperre in Geiselharz.

Da Bürgermeister Julius Karle bereits in Gefangenschaft war, übernahm sein Stellvertreter Franz Pfau das Kommando im Rathaus. Spähtrupps des Volkssturms wurden in Richtung Ravensburg zur „Reichsdose“ und in Richtung Waldburg entsandt, um zu melden, wann und wie viele Panzer gesehen wurden. In der Nacht vom 28. auf 29. April wurden Frauen und Kinder aus Geiselharz evakuiert. Die Männer blieben.

Der Einmarsch der französischen Armee in Amtzell

Gegen 8 Uhr morgens kam die Nachricht des Volkssturms, dass die ersten französischen Panzer die „Reichsdose“ erreicht haben. Auf dem Amtzeller Kirchturm hisste eine Ordensschwester eine weiße Fahne. Der stellvertretende Bürgermeister Pfau rief die Dörfler zum Hissen von weißen Fahnen auf.

Gegen 8.30 Uhr rollten die ersten Panzer ins Dorf und besetzten die Dorfmitte. Pfarrer Stübe stand direkt vor dem Pfarrhaus der Besatzung des ersten Panzers Rede und Antwort, da er der französischen Sprache mächtig war. Er verwies auf eine kleine Abteilung der Wehrmacht in Geiselharz. Der französische Offizier befahl Feuerbereitschaft und die Panzer rollten in Richtung Geiselharz. Dort hatten morgens nach der Stallarbeit die männlichen Bewohner den Weiler verlassen und sich in den nahen Wald zurückgezogen.

Der bei der Käserei beschäftigte Innozenz Klotz wollte über Wiesen heimwärts nach Amtzell flüchten. Er wurde von einem französischen Panzer aus erschossen. Kaum war der erste Panzer in Reichweite der Panzersperre, flog die erste Panzerfaust in Richtung Panzerspitze der französischen Armee, wobei ein französischer Soldat getötet wurde. Es kam zum Schusswechsel zwischen den Panzern und der Truppe um den deutschen Leutnant. Letzterer wurde wie auch ein junger Soldat erschossen. Die anderen deutschen Soldaten flüchteten daraufhin ins Argental. Infolge des Schusswechsels brannte der Hof Ehrmann als erster und einziger.

In Amtzell musste Pfau dem Volkssturm den sofortigen Auftrag erteilen, die Panzersperre zu entfernen. Währenddessen wurde auf dem Rathaus verhandelt. Pfarrer Stübe schrieb in seiner Chronik: „Der französische Kommandeur hatte den Befehl, einen Ort niederzubrennen, der Widerstand leistet. Sollte es das ganze Dorf Amtzell oder der Weiler Geiselharz sein?“ Pfarrer Stübe bat den gefangenen und aus Marseille stammenden Priester Abbé George Rouvière, sich einzuschalten. Dieser habe dem Kommandeur erklärt, dass die Bevölkerung Widerstand missbillige und während des Krieges die französischen Kriegsgefangenen anständig behandelt habe. So blieb nach Aussage von Pfarrer Stübe das Dorf Amtzell verschont.

Nachdem die Panzersperre in Geiselharz weggeräumt war, fuhren die französischen Panzer auf der Reichsstraße in Richtung Wangen, mussten aber zurückkehren, da die Brücke in Herfatz über die Argen am frühen Morgen bereits gesprengt worden war. Jetzt erst wurden nach späteren Aussagen von Augenzeugen alle anderen Höfe in Geiselharz beschossen und niedergebrannt. Das gesamte Vieh fiel dem Angriff zum Opfer. Die französischen Panzer rollten nun über Schomburg (die dortige Argenbrücke war aber ebenfalls gesprengt), Haslach, Pflegelberg, Primisweiler und Niederwangen zur Besetzung der Stadt Wangen, die sie den Amtzeller Aufzeichnungen nach gegen 16 Uhr erreichte.

Die Geiselharzer kehrten am späten Nachmittag in ihren brennenden Weiler zurück. Lediglich der Hof Duller am Eingang nach Geiselharz wurde mit Ausnahme seiner Wagenhalle verschont. Nachdem die Gemeinde Amtzell besetzt war, erfolgte wie andernorts auch, eine nächtliche Ausgangssperre, eine Ablieferungspflicht von Waffen, Radios, Fotoapparaten, Fahrrädern und mehr. Hakenkreuzfahnen, Nazimaterial, Hitlerbilder und anderes wurden ohnehin kurz vor dem Einmarsch schnellstens entfernt und möglichst verbrannt.

Die Gemeinde Amtzell hatte im Zweiten Weltkrieg 107 gefallene und 53 vermisste Soldaten zu beklagen. Der 1933 eingesetzte Amtzeller Bürgermeister Julius Karle war ab 1942 im Kriegseinsatz und in Gefangenschaft und kehrte nicht mehr nach Amtzell zurück. „Bei meinen Nachforschungen im Gemeindearchiv Amtzell habe ich festgestellt, dass dort sämtliche Gemeinderatsprotokolle aus der Zeit ab 1934 bis zum Ende des Krieges und auch alle die örtlichen NSDAP-Mitglieder belastenden Akten verschwunden sind“, schreibt Walther Schmid am Ende seines Textes. Seinen Vermutungen zufolge wurden diese Nachweise politischer Aktivitäten kurz vor dem Einmarsch der französischen Armee in Amtzell entfernt und vernichtet.