Das Tierheim Karbach schafft mehr Platz

Dank den neuen Räumen blieben die Gäste bei ihrem Besuch des kleinen Basars „Winterzauber“ im Tierheim Karbach dieses Jahr im Trockenen und im Warmen. Denn die Besucher durften schon mal die Zimmer des neuen Anbaus ausprobieren, die schon bald für die Tiere eingerichtet werden sollen.

Im Mai diesen Jahres wurde der erste Spatenstich für den Anbau gemacht. Ein Jahr später als geplant. Denn man hat laut Astrid Weber, zweite Vorsitzende des Tierheims, vorher schlichtweg keine Handwerker gefunden.Als die Arbeiter aber mal angefangen hatten, stand auch schon gut vier Wochen später der Rohbau.

Drei helle und freundliche Räume

Entstanden sind drei helle und freundliche Räume. Einer davon schließt sich dem schon bestehenden Katzengehege an und dient diesen Tieren als Erweiterung. Ein anderer Raum soll den kleineren Tieren wie Kaninchen, Meerschweinchen oder Vögeln ein zu Hause geben. Das heißt so lange bis der eigentliche oder ein neuer Besitzer gefunden ist.

In einem Vorraum befindet sich eine Nasszelle und eine Waschmaschine. Sämtliche Flächen sind gut zu reinigen und desinfizierbar, sagt Weber. Der Außenbereich müsse noch mit einem Zaun versehen und die Flächen begrünt und bepflanzt werden.

Je nach Bedarf

Christina Schnitzler, die Vorsitzende der Tierschutzgemeinschaft Württembergisches Allgäu, erklärt, dass der dritte Raum je nach Bedarf gestaltet wird. Man geht davon aus, dass auch dieser den Katzen vorbehalten bleiben muss. Eventuell kann man hier auch eine Quarantänestation einrichten, sagt Schnitzler.

Weiterhin im Altbau bleiben die Pensionskatzen. Diese können, da sie alle geimpft sind, zusammen in dem großen Gehege verweilen, so lange Herrchen oder Frauchen in Urlaub sind. „Die Arbeiten wurden fristgerecht fertig gestellt, nur das Budget ist etwas überschritten worden“, sagt die Schnitzler.

Zuschuss vom Land

Das Land hat den Anbau mit 50 000 Euro bezuschusst. Weitere Unterstützung sei von zahlreichen Gönnern gekommen, die dazu beigetragen haben, dass die Tiere nun mehr Platz haben. Auch der Erlös des „Winterzaubers“ dient diesem Zweck.

Die Tierschutzgemeinschaft Württembergisches Allgäu ist ein Verband von Kommunen, Gemeinden und Tierschutzvereinen. In dieser Gemeinschaft befinden sich keine Einzelpersonen.

Zur Tierschutzgemeinschaft Württembergisches Allgäu gehören die Städte Leutkirch, Wangen, Isny und Bad Wurzach sowie die jeweiligen Tierschutzvereine dieser Städte. Außerdem zählen noch die Gemeinden Amtzell, Achberg, Aichstetten, Kißlegg, Argenbühl, Aitrach und eben das Tierheim Karbach dazu. Dieses wird finanziell durch die Kommunen und Gemeinden unterstützt..

Gebaut wurde das Tierheim Karbach im Jahr 1972. Seit dem hat es über 8000 Tiere beherbergt.