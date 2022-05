Clemens Stadler gibt Bewerbung für Amtzell ab

Clemens Stadler hat am Samstag seine Bewerbung um das Bürgermeisteramt in Amtzell offiziell gemacht. Er gab nach eigenen Angaben seine Unterlagen bei der Gemeinde ab.

Der 33-Jährige hatte bereits im April angekündigt, bei der Wahl am 17. Juli antreten zu wollen. Die Bewerbungsfrist begann aber erst am 14. Mai.

Er habe in den vergangenen Tagen bereits erste Gespräche geführt, „und ich freue mich jetzt sehr, Amtzell, Pfärrich sowie die Vereine und Bürgerinnen und Bürger noch näher kennenzulernen“, schreibt Stadler in seiner Pressemitteilung.

In Kißlegg beschäftigt

Clemens Stadler ist in Amtzell kein Unbekannter: Von Juli 2016 bis Dezember 2017 war der 33-Jährige in Amtzell Hauptamtsleiter, bevor er nach Kißlegg wechselte. Dort ist Stadler in der Stabstelle von Bürgermeister Dieter Krattenmacher beschäftigt und für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und den Breitband-Ausbau der Gemeinde zuständig sowie Ansprechpartner für die örtlichen Betriebe.

Daneben kümmert sich Stadler um das geplante Gewerbegebiet Ikowa. Seit eineinhalb Jahren leitet Stadler zudem die Leader-Geschäftsstelle. Stadler lebt mit seiner Frau Bianca in Ravensburg.

Die Bewerbungsfrist geht noch bis zum 23. Juni, 18 Uhr. Die Wahl ist notwendig geworden, da der derzeitige Bürgermeister Clemens Moll Oberbürgermeister von Weingarten wird.