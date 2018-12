Clemens Moll für zweite Amtszeit verpflichtet

Mit 93 Prozent haben die Amtzeller Clemens Moll am 23. September für eine weitere Amtsperiode von acht Jahren wiedergewählt. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag wurde er vom stellvertretenden Bürgermeister, Hans Roman, verpflichtet.

Hans Roman blickte in seiner Ansprache auf die vergangenen acht Jahre zurück und erinnerte daran: „Es war der 10. Dezember 2010, als Clemens Moll seine erste Amtszeit angetreten hat. Nun wurde er am 23. September mit 93,0 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Wobei die Wahlbeteiligung bei über 50 Prozent lag.“ Das Landratsamt, so Roman weiter, habe mit Schreiben vom 9. Oktober 2018 die Wahl für rechtsgültig erklärt.

Dann las Roman, der zuvor von den Gemeinderatskollegen einstimmig dazu berufen worden war, die Verpflichtungserklärung vor, die Clemens Moll anschließend wiederholte und somit Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten gelobte. Weiter versprach der Bürgermeister, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl sowie das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern. Per Handschlag wurde die Verpflichtung besiegelt.

Moll dankte noch einmal allen Wählern und war sich sicher: „Mit so einem unwahrscheinlich großen Vertrauensbeweis lässt es sich wieder gut durchstarten.“ Der Bürgermeister wiederholte mit „Viel erreicht, viel vor“ das Motto seines Wahlprogramms und sagte: „Gemeinsam mit allen, die Verantwortung tragen, werden wir die zahlreichen Aufgaben anpacken.“

Der letzte Satz war das Stichwort für Hans Roman. Er, der in seiner Eigenschaft als Stellvertreter des Bürgermeisters in der letzten Sitzung des Gemeinderates vor der Jahreswende immer das Wort ergreift, tat dies auch am Montag im Pfärricher Schützenhaus. Mit dem Dank an Bürgermeister Clemens Moll und an die Gemeindeverwaltung, mit denen der Gemeinderat „immer an einem Strick ziehen konnte“, überreichte Roman dem frisch Verpflichteten ein großes Glas mit Smarties und erklärte: „Wir wünschen Ihnen Glück, Erfolg und immer gutes Gelingen in einer farbenfrohen Zeit.“