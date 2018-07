Clemens Moll erhält 98,8 Prozent

Clemens Moll ist der neue Amtzeller Bürgermeister. Bei einer Wahlbeteiligung von 52,5 Prozent entfielen am Sonntag auf den 30-jährigen gebürtigen Leutkircher 1512 und damit 98,8 Prozent der gültigen Stimmen. Bei der Verkündung des Wahlergebnisses in der Amtzeller Turn- und Festhalle waren viele Bürger aber auch künftige Kollegen dabei.

Bürgermeister Paul Locherer machte spannend, was eigentlich nicht so ganz spannend war. Erst gab es ein Musikstück zu hören, gespielt von Abordnungen der Musikkapellen Amtzell und Pfärrich. {element}Dann gab es eine kurze Ansprache, in der Locherer unter anderem seiner Freude Ausdruck gab, dass so viele Amtzeller in die Halle gekommen waren. Und auch die Bürgermeister der Umgebung sowie deren Sprecher im Kreis Ravensburg, Robert Wiedemann aus Baienfurt. Locherer dankte den Musikern und den Wahlhelfern. Und dann nannte er Zahlen, doch das Wahlergebnis kam erst nach der nächsten Musik.

Und da brandete Riesenjubel auf. Bei einer Wahlbeteiligung von mehr als 50 Prozent gab es eine große Zustimmung für den Neuen. „Lieber Herr Moll, Sie haben sich dieses schöne Wahlergebnis erarbeitet“, sagte Locherer. „Ein ganz großes Dankeschön an Sie!“

1547 Bürger hatten gewählt. Es gab 16 ungültige Stimmen, vier Stimmen entfielen auf den Gegenkandidaten, der nicht mehr angetreten war, Roland Hecker. Und 15 Stimmen gingen an weitere Bürger.

Clemens Moll, der seine Frau fest gedrückt hatte, nachdem das Ergebnis verkündet war, strahlte glücklich. Paul Locherer übergab ihm einen „Sonnenschirm“ in den Amtzeller Farben und wünschte ihm mehr Sonnen- als Regentage. Die neue Amtzeller First Lady Sabrina Moll wurde mit Blumen und einem dicken Lob bedacht. Auch sie habe für das Wahlergebnis gekämpft, sagte Locherer.

Der künftige Amtzeller Bürgermeister trat schließlich ans Rednerpult und sagte: „Was soll ich sagen? Ich bin platt über das Traumergebnis.“ Amtzell sei eine sehr tolle Gemeinde. „Ich bin heute sehr stolz, dass ich ihr neuer Bürgermeister sein darf. “ (sum)