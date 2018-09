Clemens Moll bleibt für weitere acht Jahre Bürgermeister von Amtzell. Bei der Wahl am Sonntag erhielt er 1592 Stimmen. Das entspricht genau 93 Prozent. Es ist die zweite Amtszeit des 38-Jährigen. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,8 Prozent. Gegenkandidat Stephan Zein kam auf 5,4 Prozent der Stimmen.

Clemens Moll bleibt für weitere acht Jahre Bürgermeister von Amtzell. Bei der Wahl am Sonntag erhielt er 1592 Stimmen. Das entspricht genau 93 Prozent. Es ist die zweite Amtszeit des 38-Jährigen. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,8 Prozent. Gegenkandidat Stephan Zein kam auf 5,4 Prozent der Stimmen. So war der Wahlabend.

Um kurz nach halb acht stand das Ergebnis fest: Clemens Moll bleibt Bürgermeister in Amtzell. In der Mehrzweckhalle hatten sich Gemeinderäte, Bürgermeister aus den umliegenden Orten und etwa 300 interessierte Bürger versammelt, um die Ergebnis-Verkündung abzuwarten. Der neue und alte Bürgermeister zeigte sich erleichtert und stolz und dankte den Bürgern für ihr Vertrauen: „Ich bin überwältigt von diesem Ergebnis. Vielen Dank für diesen riesigen Vertrauensbeweis und das gute Feeback.“

Stießen auf das Ergebnis an: Clemens Moll (links) und Gemeinderat Hans Roman (CDU). Hauptamtsleiter Christoph Liebmann (rechts) verkündete das Ergbnis. (Foto: Gempp)

Er dankte auch dem Rathausteam und vor allem seiner Familie, die in den vergangenen Wochen „viel mit mir aushalten musste“. Bei der Wahl 2010, bei der Moll auf Paul Locherer im Amt als Bürgermeister folgte, erhielt er 1512 Stimmen. 2010 lag die Wahlbeteiligung in Amtzell bei etwas mehr als 52 Prozent.

Amtskollegen gratulieren

Einige Amtskollegen aus den umliegenden Städten und Gemeinden waren gekommen, um zu gratulieren, so auch Oberbürgermeister Michael Lang aus Wangen. „Ich freue mich sehr für Clemens Moll und seine Familie. Das ist eine Bestätigung der Arbeit der vergangenen Jahre. Er war in den letzten Wochen angespannt und ist nun sichtlich erleichtert.“ Auch Argenbühls Bürgermeister Roland Sauter gratulierte: „Das ist ein super Wahlergebnis. Ich freue mich sehr.“ Landtagsabgeordneter Raimund Haser (CDU) freute sich vor allem für die Familie: „Das ist für alle eine Bestätigung und dann weiß man auch, für was man in den vergangenen Jahren so viel gearbeitet hat.“ Christian Natterer, Kreisvorsitzender der CDU, zeigte sich besonders über die hohe Wahlbeteiligung erfreut: „Das ist ein deutliches Ergebnis und eine extrem gute Beteiligung. Das gibt Rückenwind für die kommenden Projekte.“

Viele gratulierten Clemens Moll am Sonntagabend. (Foto: Gempp)

Gegenkandidat Stephan Zein aus Friedrichshafen gehörte zu den ersten Gratulanten. Er wolle sich vor allem bei seinen 93 Wählern bedanken. „Das Ergebnis hängt mit vielen Dingen zusammen, vor allem mit der Verwurzelung von Herrn Moll in Amtzell.“ Dass es für ihn nicht reichte, hänge auch damit zusammen, dass er als Einzelkämpfer in den Wahlkampf startete, so Zein: „Ich habe einige Fehler gemacht, etwa, den Wahlkampf zu spät begonnen.“ Aber auch die Presse und die Amtzeller Bürger spielten laut ihm eine Rolle. Er lerne nun aus der Erfahrung. „Es war mein erster Versuch als Bürgermeisterkandidat. Herzlichen Glückwunsch an Herrn Moll,“ so Zein.

Die Musikkapellen aus Pfärrich und Amtzell spielten am Abend. (Foto: Gempp)

Nach der Verkündung ging die Feier in der Halle los. Die beiden Musikkapellen aus Amtzell und Pfärrich spielten gemeinsam und gestalteten den Abend musikalisch.