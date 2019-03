CDU Amtzell tritt mit einer kompletten Liste an

In einer Nominierungsversammlung haben 23 Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Amtzell am Dienstagabend die Liste für die Gemeinderatswahl am 26. Mai aufgestellt. Die Wahlen leitete der Kreisvorsitzende Christian Natterer.

Bevor Natterer die Kandidaten mit Bild und Kurzbiografie vorstellte, bat der Ortsvorsitzende Stefan Rilling darum: „Jedem, der sich zur Wahl stellt, gebührt Respekt. Deshalb wäre es schön, wenn alle Kandidaten eine entsprechend hohe Stimmenanzahl auf sich vereinen können.“

Und so kam es dann auch. Die drei Frauen und zehn Männer, die auf der Liste in alphabetischer Reihenfolge nominiert wurden, erhielten zwischen 20 und 23 Ja-Stimmen. Ein zusätzliches Anliegen von Natterer war es, nicht nur einen Wahlkampf in eigener Sache zu führen, sondern auch die Kreistagskandidaten für den Wahlkreis Wangen-Amtzell-Achberg zu bewerben. Zudem habe Norbert Lins, der als einziger Kandidat im Bezirk Württemberg-Hohenzollern wieder den Einzug ins Europäischer Parlament anstrebt, Unterstützung verdient.

Christian Natterer sprach Themen an, für die man sich als Wangener und Amtzeller CDU-Kreisräte verstärkt eingesetzt habe oder auf die mandas Augenmerk lenken wolle: Berufsschulreform, Planungsgesellschaft, Krankenhaus mit Kinder-Notfallambulanz. Zu letzterem Punkt sagte Natterer: „Da lassen wir uns nicht beirren!“

Hans-Jörg Leonhardt, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Wangener Rat, verwies auf die unzureichende Versorgung des ÖPNV im Kreis, die fehlende Planung von Kreisstraßen und auch auf die B32 mit der Achse Wangen-Amtzell-Ravensburg, die Bestandteil der Plangesellschaft Oberschwaben werden müsse.

Für den Wahlbezirk Amtzell kandidieren: Jürgen Dodek, 44 Jahre, Doris Martin, 48 Jahre, Marian Müller, 24 Jahre, Hans Roman, 64 Jahre, Marco Schwaiger, 39 Jahre, Oliver Surbeck, 50 Jahre, Bernadette Wanner, 25 Jahre, Heidrun Wanner, 49 Jahre, Martin Weber, 48 Jahre, und Robert Zettler, 49 Jahre. Für den Wahlbezirk Pfärrich kandidieren: Marcus Abt, 26 Jahre, Stefan Rilling, 40 Jahre, und Elmar Weiß, 51 Jahre.