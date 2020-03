Burr & Klaiber gastieren im Alten Schloss

„Blues and more“, so lautet die Überschrift, unter der die Konzerte von Burr & Klaiber stehen – und damit auch das am Freitag, 13. März, im Reichlin-Meldegg-Saal des Alten Schlosses in Amtzell. Beginn ist um 20 Uhr, Saalöffnung ab 19.30 Uhr.

Ganz bewusst lege das Duo aus Baden-Württemberg, das seit fast drei Jahrzehnten die Kleinkunstbühnen der Republik und darüber hinaus rockt, den Hauptakzent damit auf den Blues heißt es in der Ankündigung. Blues, wie ihn Winfried Burr (Geige, Gesang, Vokalpercussion) und Siegfried Klaiber (Gitarre, Gesang, Vokalpercussion) verstehen: mal tief in die Seelen schauend und melancholisch, dann wieder kraftvoll und treibend – eben wie sich der Blues als Mutter fast aller Musikrichtungen von Jazz bis Rock zeigt.

Das gelte auch, wenn Burr & Klaiber Hits der Musikgeschichte, wie „Imagine“ und „Come together“ von John Lennon oder „Hey Joe“ von Jimi Hendrix interpretieren. Denn gemäß dem Pressebericht kopieren Burr & Klaiber nicht einfach, sondern feilen intensiv an diesen Songs, hauchen ihnen ein völlig neues Eigenleben ein und geben ihnen den unverfälschten B&K-Sound.

Burr & Klaiber leben aber nicht nur in der erdig-ehrlichen Welt des Blues, sondern schauen über den Tellerrand hinaus, so das Schreiben weiter. Und dort sehen sie Salsa, Jazz, Swing, Flamenco, Orientalisches und Rock. Sie formen aus diesen würzigen Zutaten – übrigens gern auch augenzwinkernd – einen Musikstil, der sicher einzigartig sei,

Karten zu 15 Euro gibt es im Vorverkauf von Mittwoch bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 07520 / 95020. An der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro. Schüler und Studenten erhalten jeweils einen Euro Ermäßigung