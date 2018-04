Bundesminister Gerd Müller besucht Amtzell

Entwicklungsminister Gerd Müller besucht Amtzell. Der Bundesminister kommt gemeinsam mit einer 18-köpfigen Delegation aus dem Libanon am 8. Mai ins Allgäu.

Der Besuch kommt im Rahmen des Projekts „Kommunales Know-How für Nahost“ zustande, an dem sich die Gemeinden Amtzell, Hergatz, Gestratz, Heimenkirch und Opfenbach beteiligen. Im vergangenen Jahr war eine Delegation aus dem Westallgäu in den Libanon gereist, um Hilfsprojekte anzustoßen. Nun kommt der Gegenbesuch aus dem Libanon zustande. Müller nimmt an einem Tag am Programm der delegation in Amtzell teil.

Weitere Informationen folgen