Vor der Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag, stellen sich die fünf Bewerberinnen und Bewerber am Dienstag, 12. Juli, 19 Uhr, in der Turn- und Festhalle Amtzell den Fragen der „Schwäbischen Zeitung“ und des Publikums. Die Podiumsdiskussion mit Clemens Stadler, Dirk Gevater, Fatih Cicek, Armin Pfleghaar und Manuela Oswald wird hier live übertragen.

Bürgermeisterwahl in Amtzell: Die fünf Kandidaten im Gespräch

Gern können Sie hier im Chat auch Fragen an die Kandidatin und die Kandidaten stellen.