Brüder Heidel fahren erfolgreich über Stock und Steine

Internationale Erfolge haben die Brüder Jonathan und Johannes Heidel vom MSC Amtzell bei den diesjährigen Meisterschaften zur Trial-Weltmeisterschaft und Trial-Europameisterschaft erzielt. Seine erfolgreiche Saison krönte Johannes, der jüngere der Heidel-Brüder, mit dem Gewinn der Bronzemedaille beim Trial der Nationen im italienischen Monza.

Dieser Wettbewerb ist laut Mitteilung der jährliche Saisonhöhepunkt durch die Teilnahme der besten Teams bei Frauen und Männern. Vom Deutschen Motor Sport Bund (DMSB) wurde Johannes Heidel als bestplatzierter deutscher Teilnehmer in seiner Altersklasse bei der Trial-WM für diese sogenannte TDN-Challenge nominiert – zusammen mit Pia Emonts. Unter sehr starker Konkurrenz schaffte es das deutsche Duo mit einer tollen Leistung zum Gewinn der Bronzemedaille hinter Gastgeber Italien und nur fünf Punkte hinter dem zweitplatzierten Norwegen.

Ebenfalls mit einem starken dritten Gesamtrang bei der Trial-EM in der Kategorie Youth Championship beendete Johannes Heidel diese Saison nach Wettbewerben in Spanien, Frankreich, Isle of Man, England und Italien. Für Johannes Heidel stehen bis Saisonende noch die letzten Läufe zur deutschen Jugendtrial-Meisterschaft und zur baden-württembergischen Meisterschaft an. In beiden Wettbewerben sind seine Titelchancen laut Mitteilung noch sehr intakt.

Jonathan Heidel startete in dieser Saison in der höchsten Klasse der Europameisterschaft. Beim letzten Lauf dieser Wettkampfserie bei Bergamo in Italien gab es für den Amtzeller sehr starke Konkurrenz. Am Start standen Topfahrer der Weltmeisterschaft. Sie nutzten diesen Wettbewerb als gutes Training für die eine Woche später stattfindende Trial-WM. Jonathan Heidel hielt gut mit und wurde Zehnter in der Tageswertung. Diese Platzierung reichte dem Amtzeller für Platz sechs in der Endwertung zur Trial-Europameisterschaft 2022.