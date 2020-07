Brekkie’s Inn konzertieren in Pfärrich

Ihr erstes Konzert seit Februar führt die Gruppe Brekkie’s Inn am Sonntag, 19. Juli, um 19 Uhr in die Pfärricher Wallfahrtskirche.

Die Besucher können sich auf neue Musik aus aller Welt und spannende Klangkombinationen mit seltenen Instrumenten freuen, teilt die Band mit. Es gelinge dabei immer wieder die Verschmelzung zwischen freier Improvisation, Klangcollage und klassischem Liedgut aus aller Welt.

Die Anzahl der Plätze in der Kirche ist auf maximal 65 Personen begrenzt. Per E-Mail an brekkies.inn@googlemail.com oder unter der Telefonnummer 07522 / 914732 können sich Interessierte anmelden und Plätze reservieren. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.