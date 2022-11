Bischof Fürst ehrt Paul Locherer

Im Namen von Papst Franziskus hat Bischof Gebhard Fürst fünf Persönlichkeiten aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart für deren herausragende Verdienste um Kirche und Gesellschaft mit päpstlichen Orden ausgezeichnet. Dazu zählt auch der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete und Amtzeller Bürgermeister Paul Locherer. Er verlieh ihm das päpstliche Ehrenzeichen „Pro Ecclesia et Pontifice“, berichtet die Diözese.

Lobende Worte in Laudatio

In seiner Laudatio lobte Fürst Locherer demnach unter anderem folgendermaßen: Er würdige einen Mann, der sich sein Leben lang aus christlicher Motivation heraus und mit großem persönlichem Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen für das Gemeinwohl und das Zusammenleben engagiert habe: „Paul Locherer macht sich seit Jahrzehnten in ganz unterschiedlichen Funktionen für das Gemeinwohl und das Zusammenleben verdient. Sein besonderes Augenmerk gilt den sozial Benachteiligten, dem ländlichen Raum und der Förderung des ehrenamtlichen Engagements.“

Bischof Fürst hob ferner Locherers Tätigkeit im Aufsichtsrat der Stiftung Liebenau hervor, aktuell als stellvertretender Vorsitzender und Leiter des Sozialausschusses. Für die Hauptabteilungen des Bischöflichen Ordinariats „Pastorale Konzeption“ und „Kirche und Gesellschaft“ sei Paul Locherer außerdem ein engagierter und fundierter Berater und Botschafter in allen Fragen der ländlichen Entwicklung, der Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinden und Kommunen und in der Förderung der Ehrenamtsarbeit.

„Füreinander – Miteinander“ und Libanon-Projekt

Auch Locherers Engagement bei der Gründung und als Vorsitzender des Vereins „Füreinander – Miteinander“ waren dem Bischof lobende Worte wert: Dieser übernehme und fördere sozial-caritative Dienste in Amtzell. Locherer selbst sei überdies als Berater von Kommunen und Kirchengemeinden aktiv, die über die Gründung ähnlicher Vereine nachdenken.

Das vielfältige Netzwerk des Geehrten komme überdies dem Libanon-Projekt mehrerer Gemeinden aus Baden-Württemberg und Bayern zugute, in dem sich Locherer ebenfalls seit Anbeginn vor einigen Jahre engagiere.