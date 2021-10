Bewirke-etwas-Tag 2021 in Amtzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„WIR in Amtzell bewirken gemeinsam etwas am weltweiten „Bewirke-Etwas-Tag“. Es ist ein Tag für weltweites, ehrenamtliches Engagement an dem WIR GEMEINSAM die Welt ein Stückchen besser machen können.“ So die Idee von Sandra Frömming, der Initiatorin des Bewirke-etwas-Tags 2021 in Amtzell. Frau Frömming fragte bei der Evang. Kirchengemeinde in Amtzell an, ob man sich an dieser Aktion beteiligen möchte. Es war schnell klar, dass sich hier eine perfekte Möglichkeit ergeben wird, mit den Äpfeln, welche im Garten der Friedenskirche reifen, Gutes tun zu können.

So machten sich einige Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde daran, die Äpfel zu „klauben und brechen“. Andere kochten das gesammelte Obst gemeinsam zu Apfelmus und Marmelade. So konnten die feinen Produkte am Samstag, 23. Oktober 2021 auf dem Wochenmarkt in Amtzell gegen eine Spende „unter das Volk gebracht“ werden. Die ersten Menschen wurden glücklich gemacht. Auch das Angebot zum Erwerb von selbstgehäkelten Mützen wurde dankend angenommen. Es war einer der ersten Frostmorgen des Jahres.

Vielen Dank an alle, die beim Herstellen und Verkaufen der Produkte beteiligt waren. Danke an die Organisatorin des „Bewirke-etwas-Tags“ und vielen Dank an die vielen großzügigen Spender, die teilweise extra zum Kauf des Apfelmus auf den Markt kamen. Sie alle können sicher sein, an diesem Tag etwas Gutes bewirkt zu haben!

Alle Einnahmen aus dem Verkauf gehen ausnahmslos an das „Chak-e-Wardak Hospitalprojekt“. Hierbei handelt es sich um ein Krankenhaus in Afghanistan, in dem alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Einkommen und politischer Gesinnung kostenlos behandelt werden. Das ist in dieser Form in Afghanistan einmalig. Das Krankenhaus liegt in einem etwa 65 km von der Hauptstadt Kabul entfernten Tal der Region Wardak in dem jedes Jahr etwa 100.000 Patienten behandelt werden. Es ist das einzige Krankenhaus in einem grossen Umkreis. Mehr als 70% der Patienten sind Frauen und Kinder. Grundsätzlich wird kein Patient abgewiesen.

Nähere Infos unter www.chak-hospital.org. Wenn Sie die Arbeit des Krankenhauses unterstützen möchten: Afghanistan-Komitee C.P.H.A. e.V., IBAN: DE70 4405 0199 0181 0000 90, BIC: DORTDE33 (Sparkasse Dortmund).