Bewegungslandschaft beim SV Amtzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kinderturnabteilung hat die Faschingsferien dazu genutzt, endlich wieder, nach einer längeren Coronapause, in die Bewegungsstunden einzusteigen. Von Montag bis Freitag gab es in einer täglich wechselnden Bewegungslandschaft die Möglichkeit, sich für zwei Stunden auszuprobieren und auszutoben. Die konsequente Einhaltung der Hygieneregeln aller Anwesenden hat die Veranstaltung ein voller Erfolg werden lassen, so dass eine Wieder-Aufnahme des Übungsbetriebs nichts mehr im Wege steht!