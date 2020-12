Eine Polizeistreife hat in der Nacht zum Freitag gegen 0.20 Uhr einen betrunkenen Autofahrer auf der B 32 im Bereich Geiselharz kontrolliert. Der 27 Jahre alte Ford-Fahrer roch deutlich nach Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille, wie die Polizei mitteilt. Sie ordnete die Blutentnahme in einem Krankenhaus aus und zeigte den 27-Jährigen an.