Betonmischer kippt auf der Kreisstraße um

Der Fahrer eines mit Beton beladenen Lasters ist am Mittwoch gegen 11 Uhr in der Schomburger Straße auf Gemarkung Amtzell von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin mit seinem Fahrzeug umgekippt.

Wie die Polizei mitteilt, geriet der 64-Jährige kurz nach dem Ortseingang Geiselharz zunächst auf das Bankett und später nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr den Radweg, touchierte eine Straßenlaterne sowie zwei Bäume und kippte in der angrenzenden Wiese um. Der 64-Jährige blieb unverletzt und konnte mithilfe eines weiteren Verkehrsteilnehmers aus seinem Führerhaus klettern. Am Laster entstand Schaden von rund 15 000 Euro, der Schaden an der Laterne, den Bäumen und der Wiese wird auf etwa 2500 Euro beziffert. Die aufwendige Bergung des Betonmischers, für die ein Spezialunternehmen anrücken musste, dauerte bis gegen 19 Uhr. Währenddessen war die K 8003 voll gesperrt.