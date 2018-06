Steinbildhauerin Natali Morgenroth ist 20 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Amtzell und macht ihre Ausbildung beim Unternehmen Maucher in Vogt. Mittlerweile ist sie im zweiten Ausbildungsjahr.

Völlig fremd war ihr die Arbeit mit Stein zu Beginn ihrer Ausbildung nicht: „Mein Vater hat einen Natursteinhandel in Amtzell“, sagt Natali Morgenroth. Er selbst sei völlig in die Materie Stein verliebt. „Zu mir hat er gesagt: Du bist so kreativ, mach doch in dem Bereich mal ein Praktikum.“

Gesagt, getan. „Eine Woche lang hab ich Praktikum gemacht, und es hat mir total Spaß gemacht. Nach der Woche war ich fix und fertig.“ Allerdings habe sie festgestellt, dass diese Tätigkeit etwas völlig anderes zu all dem war, was sie bisher kannte und machte. „Es war etwas richtig Handwerkliches, und das hat mich überwältigt.“ Eine zweite Woche Praktikum folgte. Danach beschloss die 20-Jährige, eine Ausbildung zur Steinbildhauerin zu machen.

„Für diesen Beruf braucht man viel Power und Ehrgeiz“, sagt Roland Maucher, Chef des Natursteinebetriebs in Vogt. Man müsse die Materie Stein kennenlernen und wissen, „wie man tut“. Und trotzdem kann es sein, dass bei der Bearbeitung manchmal „nichts Gutes dabei herauskommt“.

Die Schwierigkeit ist, so sagt Natali Morgenroth, einzuschätzen, wie viel vom Stein weg muss, wenn man ihn bearbeitet - und wie viel Kraft man dazu braucht. Daher besteht das erste Jahr der Ausbildung hauptsächlich aus Handarbeit. „Ich hab zum Beispiel mit viel Gas angefangen“, erzählt die 20-Jährige, „und musste dann erste einmal lernen, auch Kraft wegzunehmen.“ Das Problem: In ein und demselben Stein gibt es unterschiedliche harte Stücke. „Darauf muss man sich einstellen.“ Deshalb seien auch Genauigkeit und Vorsicht gefragt, und das alles auch unter einem gewissen Zeitdruck. „Beim Stein ist das, was weg ist, unwiederbringlich.“

Deshalb sieht sich Natali Morgenroth erst einmal den Stein an und schätzt ab, wie sie ihn bearbeiten muss. Das meiste macht sie von Hand mit den unterschiedlichsten Werkzeugen. Dass sich etwas in der eigenen Arbeit verändert, merke man am Anfang nicht. „Am Anfang hatte ich zwei linke Hände. Man lernt das Handwerk von Null an, und man sieht auch erst nach einem Jahr, dass man besser wird“, sagt die 20-Jährige, „im ersten Jahr hat man das Gefühl, auf der Stelle zu treten.“

„Man arbeitet mit und an sich selbst“

Ein Bildhauer-Lehrling arbeitet viel mit Sandstein. „Der ist weich“, sagt Roland Maucher. Später kommen auch Marmor, Kalkstein oder Granit hinzu. Natali Morgenroth bearbeitet den Stein mit verschiedenen Hämmern, mit Knüpfeln und auch mit der Pressluftpistole. Dabei lernt sie auch viel von ihren Kollegen im Betrieb, aber auch von ihren Azubi-Mitschülern während den Schulblöcken, die in Freiburg stattfinden.

Die Arbeit ist dabei sehr abwechslungsreich – und „man arbeitet mit und an sich selbst“, sagt Natali Morgenroth aus eigener Erfahrung. Durch die Arbeit an Grabmalen kommt sie mit den Angehörigen von Verstorbenen in Kontakt. Wenn sie deren Wünsche und die des Verstorbenen auf einem Grabmal umsetzt, „dann ist das eine Ehre für mich und die beste Bezahlung“. Und gerade bei solchen Fällen kommt die 20-Jährige oft ins Grübeln. „Das sind einfach Geschichten, die dir nahe gehen. Da denkst du über dich selbst und über die Zukunft nach. Das verändert dich.“

Die Kollegen lassen sie Frau sein

Als Frau in einem von Männern dominierten Beruf und auch Betrieb fühlt sich die Amtzellerin wohl, sagt sie. Von der Statur und der Kraft her ziehe man als Frau im Steinbildhauer-Beruf nicht unbedingt das große Los. „Bei uns im Betrieb schonen meinen Kollegen aber meinen Körper. Und zwar nicht, weil ich die Arbeit vielleicht nicht könnte, sondern sie lassen mich einfach Frau sein.“

Für die 20-Jährige gibt es keine typischen Männer- oder Frauenberufe. Natürlich gebe es Dinge, die Frauen besser könnten, und auch welche, in denen Männer geeigneter sind. „ Aber ich habe meinen Beruf auch nicht gewählt, weil ich mords emanzipiert bin“, sagt sie. Für die 20-Jährige sei es schwieriger, mit vielen Frauen zusammenzuarbeiten. „Hier, im Betrieb, habe ich als Frau meine Ruhe. Ich habe keine Konkurrenz, es geht nicht um irgendeine Show, und ich werde als Frau unter Männern akzeptiert.“