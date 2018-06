Beförderung für Schüler aus Leupolz und Karsee soll gewährleistet werden

Auch Schüler aus Leupolz und Karsee wollen gerne in Amtzell das Ländliche Schulzentrum besuchen. Doch dafür müsste nach Schulschluss die Busverbindung zurück in die Wangener Ortschaften besser werden. Wie das gehen kann, darüber hat der Amtzeller Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beraten.

Laut dem Rektor des Ländlichen Schulzentrums, Roland Titel, der die Anfrage wegen der Schülerbeförderung an die Verwaltung gestellt hat, gebe es momentan vier künftige Fünftklässler und zwei künftige Sechstklässler aus Karsee beziehungsweise den umliegenden Weilern sowie eine zukünftige Sechstklässlerin aus Leupolz, die nach Amtzell und nach Hause befördert werden müssten. Da dies mit Änderungen im Schülerverkehr oder einer Umstellung der Bustour verbunden wäre, diskutierte der Gemeinderat darüber.

Morgens sei es kein Problem für die Schüler aus Leupolz und Karsee mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Amtzell zu kommen. Der Knackpunkt sei die Heimfahrt, erklärte Hauptamtsleiterin Bettina Miller. Würde man den schon bestehenden Schülerverkehr der Firma Heine erweitern und auch Leupolz und Karsee anfahren, würde sich die Fahrt für alle um circa 15 Minuten verlängern, berichtete Miller. Pro zusätzlich gefahrenen Kilometer berechne die Firma 1,75 Euro plus Mehrwertsteuer. Damit wäre man bei Mehrkosten von 3000 bis 5000 Euro pro Jahr, sagte sie.

Die Zusatzkosten würden auch nicht vom Landratsamt erstattet, da das Gebiet nicht zur Amtzeller Gemarkung zählt. Man könnte allerdings von den Eltern einen höheren Eigenanteil für die Fahrt verlangen: Miller schlug zehn Euro zusätzlich pro Kind und pro Monat vor. Dies seien die Eltern auch bereit zu zahlen.

Sitzen Schüler länger im Bus?

Stefan Rilling (CDU) befürchtete, dass mit der Fahrt nach Leupolz und Karsee auch die Amtzeller Schüler länger im Bus säßen. „Das ist unzumutbar.“ Schon jetzt würden morgens um 7.05 Uhr die Kinder in Pfärrich abgeholt, obwohl die Schule erst um 7.55 Uhr anfange. Bürgermeister Clemens Moll betonte, dass es nur um die Rückfahrt nach Schulschluss ginge. Er sprach auch von „ausgleichender Gerechtigkeit“, weil am Nachmittag etwa die Pfärricher Schüler als erstes zu Hause seien.

Imelda Schnell (UL) erinnerte daran, dass man über die langen Busfahrzeiten schon seit Jahren diskutiere. Sie sagte, wenn momentan nur sieben Kinder Interesse am Besuch des Schulzentrums hätten, stünden die monatlichen Zusatzbeiträge der Eltern eventuellen Mehrkosten von 5000 Euro im Jahr gegenüber. Moll gab zu, dass die zehn Euro mehr eher „Symbolcharakter“ hätten. „Wir können aber davon ausgehen, dass jedes Jahr mehr Schüler aus diesem Gebiet dazukommen.“

Hans Roman (CDU) regte an, den normalen öffentlichen Nahverkehr zu optimieren. Momentan würde am Nachmittag der Bus Richtung Leupolz fünf Minuten vor dem Bus abfahren, der dann gerade aus Amtzell kommt. „Es kann nicht sein, dass wir wegen fünf Minuten aus unserem Haushalt 5000 Euro bezahlen“, sagte er. Er schlug auch vor, private Taxiunternehmen wie das Citycar wegen Preisen anzufragen. Es würde ja reichen, wenn die Kinder beispielsweise von der Haltestelle Herfatz nach Leupolz oder Karsee gebracht würden, damit sie nicht eine Stunde in Wangen warten müssten, bis der nächste Bus nachhause fährt. Moll sagte, dass es leider nur bedingt möglich sei, auf die Bodo-Fahrpläne einzuwirken, er versprach aber, das Thema anzusprechen.

Zeit- und Kosten berücksichtigen

Auch wenn es am Ende keinen konkreten Beschluss gab, weil noch Angebote und Informationen fehlen, war es Moll wichtig, den Eltern zu signalisieren, dass die Gemeinde grundsätzlich bereit sei, für einen geeigneten Transport zu sorgen.

Robert Zettler (CDU) sagte: „Es würde sich nur lohnen, wenn man mehr Schüler von Karsee kriegt.“ Er sah auch die Gefahr, dass vielleicht andere Schüler den Bustransport nicht mehr nutzen, wenn sie nach Schulschluss eine dreiviertel Stunde im Bus sitzen müssten. Lothar Heine (BAP) betonte, dass man das Thema Kinderbeförderung nicht nur unter dem Aspekt „Lohnt sich“ oder „Lohnt sich nicht“ betrachten dürfe. Ziel sei, dass genügend Schüler das Ländliche Schulzentrum besuchen.

Robert Zettler ergänzte, dass man bei dem Thema den Kosten- und den Zeitfaktor prüfen müsse. Generell gab es aber Konsens, dass eine Lösung gefunden wird.