Beauftragung von Gemeindeassistentinnen in Amtzell

Unter dem Motto „Der Himmel erfüllt mein Herz“ werden am 17. Juli, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes & St. Mauritius Amtzell, fünf neue Gemeindereferentinnen für die Diözese Rottenburg-Stuttgart beauftragt. Den Gottesdienst hält Weihbischof Thomas Maria Renz.

Gemeindereferentinnen und -referenten werden vor allem eingesetzt in der Katechese, in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Sozialpastoral und im Religionsunterricht. Sie begleiten Menschen in ihrer konkreten Lebens- und Glaubenssituation und engagieren sich in Verkündigung, Diakonie und Liturgie. Sie leiten Projekte, vernetzen Initiativen, gestalten Kirche und Gesellschaft vor Ort. Zudem befähigen und begleiten sie ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Verena Vey (25) kommt aus der Gemeinde St. Martin in Wangen im Allgäu. Sie absolvierte ein Doppelstudium in Sozialer Arbeit und Religionspädagogik mit kirchlicher Bildungsarbeit an der Katholischen Stiftungshochschule in Benediktbeuern. Wichtig ist ihr, dass diese Doppelqualifikation im Berufsalltag zum Tragen kommt und sie Kirche aktiv mitgestalten kann. Die Prävention sexualisierter Gewalt ist ihr wichtig, daher möchte sie sich auch weiterhin mit diesem Thema auseinandersetzen und ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schulen und begleiten. Darüber hinaus ist ihr die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen in der Gemeinde und in der Katechese ein Anliegen, dass ihr am Herzen liegt. Ihre Stelle als Gemeindereferentin tritt sie in der Seelsorgeeinheit An der Argen im Dekanat Allgäu-Oberschwaben an.

Neben ihr werden noch folgende Frauen beauftragt: Sr. Angela Maria Jäger (39) Seelsorgeeinheit Bad Saulgau, Viola Schreiber (26) Seelsorgeeinheit Sulgen-Hardt-Mariazell, Veronika Tiliné-Vitéz (45) Seelsorgeeinheit Reutlingen-Nord und Melissa Trunk (27) Seelsorgeeinheit St. Jakobus

Aufgrund der Pandemie sind zum Gottesdienst nur geladene Gäste zugelassen.

Der Gottesdienst wird für alle im Internet unter drs.de oder unter se-argen.drs.de übertragen. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Beauftragten und zu den Zwecken der Kollekte. Der Gottesdienst kann hier Live oder auch später noch angeschaut werden.