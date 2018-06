Bauplätze können bald verkauft werden

Amtzell kann mit seinem Neubaugebiet Goppertshäusern Nord den nächsten Schritt gehen. Nachdem die Gemeinde Einwände von Bürgern und Behörden in einem Abwägungsbeschluss gesammelt hatte, hat der Gemeinderat diesen in seiner jüngsten Sitzung einstimmig gefasst. Nun kann die Verkaufsphase für die Bauplätze beginnen.

50 Interessenten gebe es mittlerweile für die insgesamt 21 Bauplätze, berichtet Amtzells Ortsbaumeister Günter Halder. Er wird den Interessenten nun den geänderten, finalen Bebauungsplan vorlegen. Diese können dann entscheiden, ob sie unter den neuen Voraussetzungen nach wie vor bauen wollen.

Groß geändert habe sich der Plan indes nicht, berichtet Halder. Gravierende Änderungswünsche und Einwände bei der erneuten zweiwöchigen Offenlegung des Bebauungsplanes im März habe es nicht gegeben. Eingang gefunden in den Abwägungsbeschluss haben Details, „die Normalsterbliche aber nicht merken werden“, berichtet Halder.

Plan mit kleinen Änderungen

So wolle die Gemeinde eine „leichte Verkehrsberuhigung“ nördlich des Plangebiets erreichen, nachdem sich Anwohner besorgt über den dortigen Verkehr geäußert hatten (wir berichteten).

Das Landratsamt Ravensburg fordert von der Verwaltung als Ausgleichsmaßnahme, den zugebauten Bösebach wieder freizulegen. Das Landwirtschafts- und das Bau- und Umweltamt sowie die Gewerbeaufsicht haben die Gemeinde zudem im Zuge des Bebauungsplansverfahrens dazu aufgefordert, Aussagen zu Lärm und Emissionen zu konkretisieren, vor allem durch den in Goppertshäusern ansässigen Landwirtschaftsbetrieb an der Spiegelhalde.

Die Gemeinde schreibt in ihrer Stellungnahme, dass dort Pferdehaltung und – in reduzierter Form – Schweinehaltung betrieben werden. Laute Maschinen wie Heulüfter oder Jauchepumpe seien nicht vorhanden. Milchviehhaltung werde dort nicht mehr betrieben, seitdem habe sich die „Lärmbelastung deutlich verringert“.

In Wohngebieten solle es laut einem Einwand des Landwirtschaftsamts nur eine bestimmte Anzahl von Stunden innerhalb eines Jahres nach Landwirtschaft riechen. In Amtzell werde dieser Wert knapp überschritten, so die Antwort. In Dorfgebieten sei dies jedoch zulässig. Die Gemeinde möchte laut Abwägungsbeschluss im Bebauungsplan ausweisen, an welchen Stellen im kommenden Wohngebiet es zu einer Überschreitung der Richtwerte kommen könnte.

Voraussichtlich in der Juni-Sitzung des Gemeinderats möchte Halder den Räten seine Liste mit Interessenten vorlegen. Für einen der Plätze können sich Häuslebauer nach wie vor bewerben.