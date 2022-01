Mutmaßlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine unbekannte Person in die Werkstatt eines Hofs in Hoher eingebrochen.

Der Unbekannte verschaffte sich laut Polizei auf bislang nicht geklärte Weise Zugang zu dem Raum und stahl daraus mehrere Baumaschinen und Elektrogeräte. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Telefon 07522/9840 um sachdienliche Hinweise.