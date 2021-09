B 32 nach Unfall zeitweise komplett gesperrt

Der 37-jährige Lenker eines VW befuhr am Samstagabend die B 32 von Ravensburg in Richtung Wangen. Infolge Müdigkeit kam er laut Polizeibericht auf Höhe Pfärrich nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke, diese lenkte ihn nach links auf die Gegenfahrbahn ab und er krachte in das Heck eines entgegenkommenden VW Golf.

Verletzt wurde niemand. Bis die Fahrzeuge abgeschleppt waren, war die B 32 komplett gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von 15 000 Euro. Gegen den 37jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.