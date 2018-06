B32 ist wieder dauerhaft frei

Eigentlich war die vier Wochen lang gesperrte Bundesstraße 32 bereits am vergangenen Freitag wieder für den Verkehr frei gegeben worden. Doch im Laufe dieser Woche kam es erneut zu teil- oder zeitweisen Sperrungen. Das war nach Auskunft des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen so ursprünglich nicht geplant, aber nötig.

Denn, so ein RP-Sprecher am Donnerstag: An einigen Stellen hätten noch Fahrbahnmarkierungen gefehlt. Witterungsbedingt habe man diese nicht vorher aufbringen können. Deshalb mussten trockene Phasen im Laufe dieser Woche genutzt werden. Dass man bereits seit Freitag die Strecke – mit den entsprechenden Unterbrechungen – freigeben habe, begründet der Sprecher mit der langen Bauphase der wichtigen Verkehrsachse: „Wir wollten der Bevölkerung die Gelegenheit geben, die Straße wieder zu nutzen.“

Und: „Jetzt ist alles fertig“, sagte er am Donnerstag. Heißt: Die B 32 ist jetzt wieder dauerhaft frei.

