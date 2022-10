B 32 bei Amtzell: Seat muss beim Überholen auf Wiese ausweichen

Ein 45-jähriger Seat-Fahrer, der am Freitag gegen 18.10 Uhr auf der B 32 von Wangen in Richtung Ravensburg unterwegs war, wollte auf Höhe Tobelbach/Wiesflecken einen vorausfahrenden Pkw überholen. Dieser scherte laut Polizei jedoch während des Überholvorgangs nach links aus. Der 45-Jährige wich deshalb ebenfalls nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und fuhr sich in einer Wiese fest. Dabei entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von geschätzten 8000 Euro. Über das andere Fahrzeug, das weiterfuhr, ist nichts bekannt, heißt es weiter. Der Verkehrsdienst Kißlegg (Tel. 07563 / 90990) sucht nun Zeugen.